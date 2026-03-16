"IRAN NE OKLEVA DA SE SUPROTSTAVI AGRESORIMA" Pezeškijan Makronu: Ovo što nam rade Amerika i Izrael je nezakonito

IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan rekao je tokom razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost, i da "ne okleva" da se suprotstavi agresorima, prenosi danas iranska televizija Pres.

Foto: Profimedia

Pezeškijan je Makronu tokom razgovora kasno sinoć detaljno opisao dimenzije tekuće američke i izraelske agresije protiv Irana, za koju je rekao da je nazakonita, i naglasio je da agresori nastavljaju napade na razne ciljeve, uključujući i na civilne centre.

On je posebno pomenuo nedavne napade na dva iranska ostrva, Harg i Abu Musa, naglašavajući da su ti napadi pokrenuti sa teritorije određenih zemalja Persijskog zaliva.

- Ovi napadi su izvršeni korišćenjem teritorije nekih zemalja Persijskog zaliva. Stavljanje zemlje i objekata na raspolaganje Americi za brutalne napade na Iran je u suprotnosti sa međunarodnim pravom i principom dobrosusedstva - istakao je Pezeškijan.

On je dodao da, iako Iran nikada nije težio tenzijama ili sukobu, njegov odgovor na agresiju će biti odlučan. Pezeškijan je kritikovao destruktivni pristup pojedinih evropskih zemalja u podržavanju, kako je naveo, zločina izraelskog režima i Sjedinjenih Američkih Država u regionu, i pozvao ih je da se pridržavaju međunarodnog prava i vladavine prava na globalnom nivou.

Francuski predsednik Emanuel Makron sinoć je, nakon razgovora sa Pezeškijanom, na platformi Iks objavio da je iranskom predsedniku uputio poziv da Iran odmah okonča neprihvatljive napade koje sprovodi protiv zemalja u bliskoistočnom regionu, bilo direktno ili preko svojih posrednika, uključujući Liban i Irak.

- Podsetio sam ga da Francuska deluje u strogo odbrambenom okviru, sa ciljem zaštite svojih interesa, regionalnih partnera i slobode plovidbe, i da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta - kazao je Makron.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...