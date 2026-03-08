IZRAELSKI VOJNICI POGINULI U LIBANU: Oglasio se IDF

AMERIČKO-izraelsko-iranski sukob podseća na živo blato u koje je nevoljno uvučen ceo svet - mogao bi da glasi sažetak događaja od 28. februara do danas. Slavodobitni Trampovi govori u kojima je tvrdio da rat samo što nije završen, jer je pobijeno 48 iranskih čelnika bez kojih ta država ne može da funkcioniše i da su uništeni njeni glavni vojni efektivi, demantuju sve češći i sve precizniji udari iranskih raketa na američke baze na Bliskom i Srednjem istoku.