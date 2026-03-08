Svet

IZRAELSKI VOJNICI POGINULI U LIBANU: Oglasio se IDF

В.Н.

08. 03. 2026. u 14:10

DVA izraelska vojnika poginula su u napadu Hezbolaha u južnom Libanu rano ujutru, saopštila je izraelska vojska

ИЗРАЕЛСКИ ВОЈНИЦИ ПОГИНУЛИ У ЛИБАНУ: Огласио се ИДФ

Foto IDF

Jedan od poginulih je označen kao narednik prve klase Maher Hatar, 38 godina, operater teške mehanizacije u borbeno-inženjerskoj jedinici 91. “Galilaj” regionalne divizije, iz Madždal Šamsa.

Ime drugog vojnika biće objavljeno kasnije, saopštava vojska.

Incident se dogodio u blizini vojne baze u južnom Libanu, upravo preko puta izraelske granične zajednice Manara.

Prema preliminarnoj istrazi Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), incident je počeo kada je oklopno vozilo Puma zaglavljeno tokom operacija u tom području.

AP Photo/Mohammed Zaatari

IDF je poslao drugo oklopno vozilo Puma i dva oklopna buldožera D9 kako bi ga izvukli.

Jedan od D9 buldožera pogođen je projektilom, mogućim protivtenkovskim raketnim ili minobacačkim udarom, što je izazvalo požar koji je odneo živote dvojice vojnika, navodi istraga IDF-a.

Jedan oficir je takođe lakše povređen u incidentu.

(Tajms of Izrael)

