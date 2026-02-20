STUPA NA SNAGU 6. MARTA: Tramp produžio sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je američke sankcije protiv Rusije za još godinu dana zbog rata u Ukrajini.
Zvanična Trampova poruka, objavljena u Federalnom registru Sjedinjenih Američkih Država, predviđa da produžetak stupi na snagu 6. marta. U dokumentu je navedeno da se vanredno stanje, proglašeno Izvršnom naredbom 13660, produžava za dodatnu godinu u skladu sa članom 202(d) Zakona o nacionalnim vanrednim situacijama (50 USC 1622(d)).
Vanredno stanje u vezi sa situacijom u Ukrajini i dalje omogućava sankcije uvedene u martu i decembru 2014. godine, kao i u septembru 2018. i februaru 2022. godine dekretima prethodnih predsednika. Sankcije i vanredne uredbe SAD važe godinu dana, nakon čega predsednik može da ih produži posebnom naredbom.
Tanjug
