Svet

PLAĆAJU MALOLETNE MAFIJAŠE: Italija daje 765 miliona evra za mlade migrante

Milica Ostojić

21. 01. 2026. u 22:45

ITALIJA daje 765 miliona evra godišnje zadrugama za brigu o preko 17.000 maloletnih stranih državljana, koji bi se mogli integrisati, ali najveći broj završava u kriminalu i najzad u zatvoru.

ПЛАЋАЈУ МАЛОЛЕТНЕ МАФИЈАШЕ: Италија даје 765 милиона евра за младе мигранте

Foto: Tanjug/AP

U Italiji ima 17.504 maloletnih stranih državljana koji su stigli ilegalno, bez pratnje. Skoro su svi  muškog pola, a najveći procenat njih ima između 16. i 17. godina. U Italiju su stigli sa pričom o teškoj prošlosti, iz Egipta, Ukrajine, Bangkladeša, Gambije, Tunisa, Gvineje, Albanije, Pakistana, Eritreje, Malija.

Najveći trošak za njihovo izdržavanje trpi region Sicilije, sa preko 172 miliona evra, zatim Lombardija, Kampanija, Emilija Romanja.

Prošlog jula u zatvoru za maloletnike Bekarija u Milanu 87 procenata bili su stranci, upravo pristigli u Italiju bez pratnje. To su mladi koji celog dana ne rade ništa, lutaju gradom bez kontrole. Neretko ih animiraju i grupe mladih sunarodnika koji su rođeni u Italiji, i oni postaju bande maloletnika, maranca.

Pored toga, skandal i sa lažno prijavljenim godištem otkrila je evropski poslanik partije Lige Ana Marija Čisint. Kada je bila gradonačelnik u Monfalkoneu otkriveno da su lažni maloletnici imali zapravo 22, pa čak i 26 godina, nanoseći štetu italijanskoj državi. Sada se za sve koji stignu bez dokumenata radi test kostiju kako bi se utvrdilo godište.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 9

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 16:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILOGORCI U ŠOKU! Evo šta je najbolji vaterpolista Crne Gore uradio posle meča sa Srbijom

MILOGORCI U ŠOKU! Evo šta je najbolji vaterpolista Crne Gore uradio posle meča sa Srbijom