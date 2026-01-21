PLAĆAJU MALOLETNE MAFIJAŠE: Italija daje 765 miliona evra za mlade migrante

ITALIJA daje 765 miliona evra godišnje zadrugama za brigu o preko 17.000 maloletnih stranih državljana, koji bi se mogli integrisati, ali najveći broj završava u kriminalu i najzad u zatvoru.

Foto: Tanjug/AP

U Italiji ima 17.504 maloletnih stranih državljana koji su stigli ilegalno, bez pratnje. Skoro su svi muškog pola, a najveći procenat njih ima između 16. i 17. godina. U Italiju su stigli sa pričom o teškoj prošlosti, iz Egipta, Ukrajine, Bangkladeša, Gambije, Tunisa, Gvineje, Albanije, Pakistana, Eritreje, Malija.

Najveći trošak za njihovo izdržavanje trpi region Sicilije, sa preko 172 miliona evra, zatim Lombardija, Kampanija, Emilija Romanja.

Prošlog jula u zatvoru za maloletnike Bekarija u Milanu 87 procenata bili su stranci, upravo pristigli u Italiju bez pratnje. To su mladi koji celog dana ne rade ništa, lutaju gradom bez kontrole. Neretko ih animiraju i grupe mladih sunarodnika koji su rođeni u Italiji, i oni postaju bande maloletnika, maranca.

Pored toga, skandal i sa lažno prijavljenim godištem otkrila je evropski poslanik partije Lige Ana Marija Čisint. Kada je bila gradonačelnik u Monfalkoneu otkriveno da su lažni maloletnici imali zapravo 22, pa čak i 26 godina, nanoseći štetu italijanskoj državi. Sada se za sve koji stignu bez dokumenata radi test kostiju kako bi se utvrdilo godište.