"DOGAĐAJI IZMIČU KONTROLI“ "Blumberg" analizira - Evropa bi mogla da „žrtvuje“ Grenland kako bi umirila Trampa

POSTOJI rizik da bi Evropa, u nastojanju da udovolji Vašingtonu, mogla da pristane na predaju Grenlanda Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi agencija Blumberg, pozivajući se na visokog zvaničnika koji učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Prema njegovim rečima, mnogi u Evropi smatraju da je „poredak uspostavljen nakon Drugog svetskog rata došao do kraja“ i da bi eventualno preuzimanje teritorija od strane američkog predsednika Donalda Trampa moglo trajno da izmeni svetsku politiku. Izvor je izrazio bojazan da bi evropski lideri mogli da pristanu na ustupanje Grenlanda „u još jednom pokušaju umirivanja Bele kuće“.

Blumberg navodi i da su evropski zvaničnici zatečeni gubitkom podrške SAD, kao i brzinom kojom je Vašington prešao sa partnerskog na otvoreno konfrontacioni pristup.

Neki od njih, kako se ističe, priznaju da više ne razumeju „kako da reaguju na lavinu stalno promenljivih pretnji i zahteva koji često nemaju jasnu logiku“.

Agencija dodaje da je obnova zahteva američkog lidera da Danska ustupi najveće ostrvo na svetu, u kombinaciji sa pretnjama uvođenjem novih carina i pokušajem stvaranja globalnog bezbednosnog foruma koji bi konkurisao UN, došla u trenutku posebne ranjivosti Evrope.

Evropska unija, već podeljena zbog sukoba u Ukrajini, istovremeno se suočava sa ekonomskim teškoćama i sve većom neizvesnošću u pogledu oslanjanja na američke bezbednosne garancije, koje su decenijama činile osnovu evropske bezbednosti.

Kako zaključuje Blumberg, sve je izraženiji osećaj da događaji „izmiču kontroli“, dok Evropa, uprkos svemu, klizi ka novim i znatno neprijateljskijim odnosima sa Belom kućom.

(Sputnjik)

