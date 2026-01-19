Svet

TRADICIJA NA BOGOJAVLJENJE: Lukašenko se okupao u ledenoj vodi (VIDEO)

В. Н.

19. 01. 2026. u 10:50

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko okupao se prema tradiciji u ledenoj vodi na Bogojavljenje, prenela je agencija Belta.

ТРАДИЦИЈА НА БОГОЈАВЉЕЊЕ: Лукашенко се окупао у леденој води (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Telegram

Na video-snimku vidi se kako se Lukašenko u beloj tunici stepenicama spušta u rupu, nakratko se zadržava ispod površine vode i izlazi.

Kako navodi Belta, Lukašenko svake godine učestvuje u tradicionalnom kupanju na Bogojavljenje.

Srpska i druge pravoslavne crkve danas proslavljaju praznik Bogojavljenje, spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)