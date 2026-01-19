TRADICIJA NA BOGOJAVLJENJE: Lukašenko se okupao u ledenoj vodi (VIDEO)

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko okupao se prema tradiciji u ledenoj vodi na Bogojavljenje, prenela je agencija Belta.

Foto: Printskrin/ Telegram

Na video-snimku vidi se kako se Lukašenko u beloj tunici stepenicama spušta u rupu, nakratko se zadržava ispod površine vode i izlazi.

Kako navodi Belta, Lukašenko svake godine učestvuje u tradicionalnom kupanju na Bogojavljenje.

Srpska i druge pravoslavne crkve danas proslavljaju praznik Bogojavljenje, spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka.

(Tanjug)