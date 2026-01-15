NAKON TRAMPOVIH PRETNJI DA ĆE ANEKTIRATI GRENLAND: Fon der Lajen obećala novu strategiju za Evropu
PREDSEDNICA Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, obećala je novu bezbednosnu strategiju za Evropu, nakon pretnji Sjedinjenih Američkih Država da će anektirati Grenland.
Zvaničnica EK, koja je doputovala u posetu Kipru, opisala je SAD kao partnera kada su je novinari upitali za situaciju na Grenlandu, preneo je Gardijan.
Fon der Lajen je istovremeno istakla da EU udvostručuje svoju ekonomsku podršku Grenlandu.
- Jasno je da Grenland može da računa na nas u političkom, ekonomskom i finansijskom smislu. A kada je u pitanju njegova bezbednost, diskusije o arktičkoj bezbednosti su pre svega ključno pitanje NATO-a - poručila je šefica evropske diplomatije.
Prema njenim rečima, Arktik i bezbednost te oblasti su ključne teme za EU.
Fon der Lajen nije želela da navede detalje o tome šta bi evropska bezbednosna strategija mogla da podrazumeva, nekoliko dana nakon što je komesar EU za odbranu Andrijus Kubilijus izneo ideju o formiranju zajedničke, evropske vojske.
- Počinjemo da radimo na novoj evropskoj bezbednosnoj strategiji i na početku rada nije mudro ograničavati, ili proširivati različite teme - kazala je ona.
Tokom prvog mandata, američki predsednik Donald Tramp je 2018. svom visokom pomoćniku Džonu Boltonu rekao da je jedan istaknuti biznismen upravo predložio SAD da kupe Grenland, podsetio je Gardijan.
Bolton je saznao da je biznismen Ronald Lauder, naslednik globalnog brenda kozmetike Este Lauder, koji je poznavao Trampa, takođe bogatog Njujorčanina, više od 60 godina.
Trampova ponovna naklonjenost Lauderovoj ideji tokom njegovog drugog mandata tipična je za način na koji predsednik funkcioniše, rekao je Bolton.
- Informacije koje čuje od prijatelja, on prihvata kao istinu i ne možete da pokolebate njegovo mišljenje - kazao je zvaničnik.
Sada se čini da je ovaj predlog podstakao Trampove imperijalističke ambicije pošto, osam godina kasnije, on razmišlja ne samo o kupovini Grenlanda, već i o tome da ga možda osvoji silom, naveo je britanski list.
