MERC SE NADA OBNOVI ODNOSA SA RUSIJOM Putinov savetnik: To je napredak
PUTINOV specijalni predstavnik ocenio je Mercovu novu izjavu o Rusiji - napretkom.
Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, izjavio je da je svetu potrebna deeskalacija. To je napisao na svom nalogu na društvenim mrežama.
-Napredak. Svetu je potrebna deeskalacija, komentarisao je specijalni predstavnik objavljivanje izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca.
Ranije je Merc nazvao Rusiju evropskom zemljom i izrazio nadu u obnavljanje rusko-nemačkih odnosa.
Zauzvrat, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da obnovi odnose sa evropskim zemljama. Šef države izrazio je nadu da će se vremenom situacija promeniti i da će se strane vratiti konstruktivnoj komunikaciji zasnovanoj na međusobnom poštovanju interesa jedne druge.
(lenta.ru)
