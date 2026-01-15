PUTINOV specijalni predstavnik ocenio je Mercovu novu izjavu o Rusiji - napretkom.

Foto: Profimedia

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, izjavio je da je svetu potrebna deeskalacija. To je napisao na svom nalogu na društvenim mrežama.

-Napredak. Svetu je potrebna deeskalacija, komentarisao je specijalni predstavnik objavljivanje izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Ranije je Merc nazvao Rusiju evropskom zemljom i izrazio nadu u obnavljanje rusko-nemačkih odnosa.

Zauzvrat, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da obnovi odnose sa evropskim zemljama. Šef države izrazio je nadu da će se vremenom situacija promeniti i da će se strane vratiti konstruktivnoj komunikaciji zasnovanoj na međusobnom poštovanju interesa jedne druge.

(lenta.ru)

