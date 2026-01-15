Svet

MERC SE NADA OBNOVI ODNOSA SA RUSIJOM Putinov savetnik: To je napredak

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 01. 2026. u 18:43

PUTINOV specijalni predstavnik ocenio je Mercovu novu izjavu o Rusiji - napretkom.

МЕРЦ СЕ НАДА ОБНОВИ ОДНОСА СА РУСИЈОМ Путинов саветник: То је напредак

Foto: Profimedia

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, izjavio je da je svetu potrebna deeskalacija. To je napisao na svom nalogu na društvenim mrežama.

-Napredak. Svetu je potrebna deeskalacija, komentarisao je specijalni predstavnik objavljivanje izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Ranije je Merc nazvao Rusiju evropskom zemljom i izrazio nadu u obnavljanje rusko-nemačkih odnosa.

Zauzvrat, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da obnovi odnose sa evropskim zemljama. Šef države izrazio je nadu da će se vremenom situacija promeniti i da će se strane vratiti konstruktivnoj komunikaciji zasnovanoj na međusobnom poštovanju interesa jedne druge.

(lenta.ru)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na Parku prinčeva“

POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“