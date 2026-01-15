OVO RUSKO ORUŽJE NAM HITNO TREBA Makron: Evropa mora što pre da ga nabavi (VIDEO)
EVROPA mora u kratkoročnoj perspektivi da nabavi oružj poput ruskog "orešnika", izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.
-Moramo da raspolažemo i sa oružjem koje je u stanju da u kratkom roku promeni situaciju, rekao je on na susretu sa vojnicima na avio-bazi Istr.
Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete „Orešnik“ u okviru masovnog udara na kritične objekte u Ukrajini, kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina. U ponedeljak je precizirano da je u tom napadu onesposobljen Lavovski državni avio-remontni zavod.
Kako je navedeno, udar sistema „Orešnik“ pogodio je proizvodne pogone, skladišta bespilotnih letelica i infrastrukturu aerodroma tog preduzeća.
(sputnikportal.rs)
