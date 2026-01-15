EVROPA mora u kratkoročnoj perspektivi da nabavi oružj poput ruskog "orešnika", izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Foto printskrin/MO Rusije/Profimedija

-Moramo da raspolažemo i sa oružjem koje je u stanju da u kratkom roku promeni situaciju, rekao je on na susretu sa vojnicima na avio-bazi Istr.

Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete „Orešnik“ u okviru masovnog udara na kritične objekte u Ukrajini, kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina. U ponedeljak je precizirano da je u tom napadu onesposobljen Lavovski državni avio-remontni zavod.

Kako je navedeno, udar sistema „Orešnik“ pogodio je proizvodne pogone, skladišta bespilotnih letelica i infrastrukturu aerodroma tog preduzeća.

(sputnikportal.rs)

