OVA JE ZEMLJA KOJA JE PRETEKLA RUSIJU PO BROJU NUKLEARNIH PODMORNICA: NJena flota nastavlja da raste (VIDEO)

KINA je po prvi put u istoriji nadmašila Rusiju po broju operativnih podmornica na nuklearni pogon, čime je zauzela drugo mesto u svetu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj pomak predstavlja važnu prekretnicu u globalnom balansu pomorske moći i potvrđuje dugoročni trend ubrzanog rasta kineskih strateških kapaciteta.

KOLIKO NUKLEARNIH PODMORNICA DANAS IMA KINA

Prema dostupnim procenama, kineska mornarica trenutno raspolaže sa oko 32 podmornice na nuklearni pogon. Time je premašila Rusiju, čija se aktivna flota procenjuje na između 25 i 28 nuklearnih podmornica, dok je peta generacija u aktivnoj izgradnji. Sjedinjene Države i dalje zadržavaju jasnu prednost i broj 1. sa ukupno 71 aktivnim plovilom ovog tipa.

Iako kineska flota i dalje iznosi nešto više od polovine američke, tempo kojim Peking gradi nove platforme ukazuje da se razlika sistematski smanjuje. Ako se sadašnji trend nastavi, Kina bi u narednim godinama mogla dodatno konsolidovati svoju poziciju kao ključna podmornička sila.

STRUKTURA KINESKE NUKLEARNE FLOTE

Kineska flota nuklearnih podmornica sastoji se od više klasa, uključujući ofanzivne i strateške platforme:

*9 nuklearnih podmornica klase Šang (Tip 093 i 093A)

*6 nuklearnih podmornica klase Han (Tip 091)

*1 podmornica klase Sja sa balističkim raketama (Tip 092)

*6 nuklearnih podmornica klase Đin sa balističkim raketama (Tip 094 i 094A)

Najveći strateški značaj imaju upravo podmornice klase Đin. Svaka od ovih platformi nosi balističke rakete lansirane sa podmornica tipa JL-2 i JL-3, koje mogu biti opremljene nuklearnim bojevim glavama. Njihov procenjeni domet iznosi oko 8.000 kilometara za JL-2 i do 10.000 kilometara za JL-3, čime Kina dobija kredibilnu sposobnost strateškog odvraćanja na interkontinentalnom nivou.

NOVI TIPOVI PODMORNICA U RAZVOJU

Kineski program nuklearnih podmornica ne raste samo kvantitativno, već i kvalitativno. Dva nova tipa su trenutno u razvoju i fazi testiranja:

*ofanzivna nuklearna podmornica Tip 095

*strateška podmornica sa balističkim raketama Tip 096

Ove buduće platforme projektovane su sa naglaskom na smanjenu uočljivost, napredne senzore i veće operativne domete, sa ciljem da se po performansama približe ili izjednače sa najmodernijim američkim podmornicama. Poseban fokus stavljen je na prikrivenost, tišinu pogona i sposobnost dugotrajnog boravka u udaljenim okeanskim zonama.

POREĐENjE SA AMERIČKOM FLOTOM

Američka flota nuklearnih podmornica i dalje ostaje najbrojnija i najraznovrsnija na svetu. Trenutno obuhvata:

*35 nuklearnih napadnih podmornica (klase Los Anđeles, Sivolf i Virdžinija)

*4 podmornice sa krstarećim raketama na nuklearni pogon (klasa Ohajo)

*14 strateških podmornica sa balističkim raketama (klasa Ohajo)

Uprkos toj prednosti, kineski rast jasno pokazuje da se globalna podmornička ravnoteža postepeno menja, sa sve izraženijom ulogom Pekinga u nuklearnom odvraćanju i kontroli pomorskih prostora.

Kina je preuzimanjem drugog mesta po broju nuklearnih podmornica formalno potvrdila ono što se već godinama naslućivalo: njen pomorski razvoj više nije regionalni, već globalni faktor. Iako je američka prednost i dalje značajna, kineska kombinacija industrijskog kapaciteta, kontinuiteta izgradnje i tehnološkog unapređenja ukazuje da će podmornička komponenta igrati centralnu ulogu u budućem strateškom nadmetanju velikih sila.

Ako nastavi ovim tempom, veruje se da će do 2030. Kina postati podmornička sila broj 1. Upravo zato, u Vašingtonu se sve glasnije govori o potrebi većih ulaganja u brodogradilišta, jačoj saradnji sa saveznicima u okviru AUKUS pakta (Australija, UK, SAD) i ubrzavanju programa razvoja novih klasa podmornica.

