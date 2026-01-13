Svet

"NE MOGU SE MENJATI GRANICE SILOM" Hitan sastanak u Danskoj zbog Grenlanda, premijerka poslala oštru poruku Americi

13. 01. 2026. u 16:00

DANSKA premijerka Mete Frederiksen rekla je danas na hitnom sastanku da "nije bilo lako" Danskoj da "izdrži potpuno neprihvatljiv pritisak našeg najbližeg saveznika već generaciju".

Foto: Profimedia

Ali ona mračno upozorava da „postoji mnogo dokaza da je najteži deo sada pred nama“.

Ona takođe kaže da je „nešto fundamentalnije“ u pitanju, jer se Danska suočava sa potrebom da brani principe „nemogućnosti menjanja granica silom... ili kupovine drugog naroda, i da male zemlje ne moraju da se plaše velikih zemalja“.

Ona kaže da Danska „ne traži sukob, ali je poruka jasna: Grenland nije na prodaju“.

Dodaje da NATO mora da „brani Grenland koliko i svaki drugi milimetar teritorije NATO-a“.

Govoreći nakon Frederiksen, premijer Grenlanda Jans Frederik Nilsen ponavlja da Grenland nije na prodaju i insistira da teritorija „bira Dansku umesto SAD“.

- Jedna stvar mora biti jasna svima: Grenland ne želi da bude u vlasništvu SAD, Grenland ne želi da njime upravljaju SAD, Grenland ne želi da bude deo SAD. Biramo Grenland kakav danas poznajemo, a koji je deo Kraljevine Danske - rekao je.

