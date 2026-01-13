"NE MOGU SE MENJATI GRANICE SILOM" Hitan sastanak u Danskoj zbog Grenlanda, premijerka poslala oštru poruku Americi

DANSKA premijerka Mete Frederiksen rekla je danas na hitnom sastanku da "nije bilo lako" Danskoj da "izdrži potpuno neprihvatljiv pritisak našeg najbližeg saveznika već generaciju".

Foto: Profimedia

Ali ona mračno upozorava da „postoji mnogo dokaza da je najteži deo sada pred nama“.

Ona takođe kaže da je „nešto fundamentalnije“ u pitanju, jer se Danska suočava sa potrebom da brani principe „nemogućnosti menjanja granica silom... ili kupovine drugog naroda, i da male zemlje ne moraju da se plaše velikih zemalja“.

Ona kaže da Danska „ne traži sukob, ali je poruka jasna: Grenland nije na prodaju“.

Dodaje da NATO mora da „brani Grenland koliko i svaki drugi milimetar teritorije NATO-a“.

Govoreći nakon Frederiksen, premijer Grenlanda Jans Frederik Nilsen ponavlja da Grenland nije na prodaju i insistira da teritorija „bira Dansku umesto SAD“.

- Jedna stvar mora biti jasna svima: Grenland ne želi da bude u vlasništvu SAD, Grenland ne želi da njime upravljaju SAD, Grenland ne želi da bude deo SAD. Biramo Grenland kakav danas poznajemo, a koji je deo Kraljevine Danske - rekao je.