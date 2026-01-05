"MI, VENECUELANCI, ZAHVALNI SMO TRAMPU, BIĆEMO GLAVNI SAVEZNIK AMERIKE": Opozicija likuje zbog otmice Madura i njegove žene
VENECUELANCI su zahvalni američkom predsedniku Donaldu Trampu na vojnoj operaciji koja je dovela do hapšenja i uklanjanja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, izjavila je danas opoziciona političarka iz Venecuele Marija Korina Mačado.
Mačado je u poruci na platformi X rekla da će "Venecuela biti glavni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u oblasti bezbednosti, energetike, demokratije i ljudskih prava", prenosi portal Bitlyanews.
"Hrabri narod Venecuele izašao je na ulice u 30 zemalja i 130 gradova širom sveta kako bi proslavio ogroman korak koji označava neizbežnost i predstojeću tranziciju u Venecueli. Mi, Venecuelanci, zahvaljujemo predsedniku Donaldu Trampu i njegovoj administraciji na njihovoj čvrstini i odlučnosti u poštovanju zakona", istakla je Mačado.
"Sloboda za Venecuelu je blizu i uskoro ćemo slaviti u našoj zemlji. Vikaćemo, molićemo se i grlićemo se kao porodice jer će se naša deca vratiti kući", kazala je Mačado.
SAD su u subotu, 3. januara oko dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će biti zadržani tokom suđenja po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja, koje je počelo danas.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
ZVANIČNIK STEJT DEPARTMENTA: SAD se pripremaju da ponovo otvore ambasadu u Venecueli
05. 01. 2026. u 21:11
ERDOGAN PORUČIO TRAMPU: Venecuela ne sme biti uvučena u nestabilnost
05. 01. 2026. u 19:40
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)