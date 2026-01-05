Svet

"MI, VENECUELANCI, ZAHVALNI SMO TRAMPU, BIĆEMO GLAVNI SAVEZNIK AMERIKE": Opozicija likuje zbog otmice Madura i njegove žene

В.Н.

05. 01. 2026. u 21:37

VENECUELANCI su zahvalni američkom predsedniku Donaldu Trampu na vojnoj operaciji koja je dovela do hapšenja i uklanjanja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, izjavila je danas opoziciona političarka iz Venecuele Marija Korina Mačado.

Foto: Profimedia/Gemini

Mačado je u poruci na platformi X rekla da će "Venecuela biti glavni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u oblasti bezbednosti, energetike, demokratije i ljudskih prava", prenosi portal Bitlyanews.

"Hrabri narod Venecuele izašao je na ulice u 30 zemalja i 130 gradova širom sveta kako bi proslavio ogroman korak koji označava neizbežnost i predstojeću tranziciju u Venecueli. Mi, Venecuelanci, zahvaljujemo predsedniku Donaldu Trampu i njegovoj administraciji na njihovoj čvrstini i odlučnosti u poštovanju zakona", istakla je Mačado.

"Sloboda za Venecuelu je blizu i uskoro ćemo slaviti u našoj zemlji. Vikaćemo, molićemo se i grlićemo se kao porodice jer će se naša deca vratiti kući", kazala je Mačado.

SAD su u subotu, 3. januara oko dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će biti zadržani tokom suđenja po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja, koje je počelo danas.
 

(Tanjug)

