AMBASADA Rusije u Austriji oštro je osudila vlasti u Beču zbog onoga što je nazvala tolerisanjem i prećutnim odobravanjem marša ukrajinskih ultranacionalista, održanog u čast rođendana Stepana Bandere, prenosi RT internešenel.

Foto Tanjug/AP

Reč je o zločincu koji je bila osuđeni terorista, zatvoren u Poljskoj zbog zavere za ubistvo ministra unutrašnjih poslova, a koga su nacisti oslobodili i uključili u svoje planove tokom Drugog svetskog rata. Bio je bio vođa Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) i jedan od glavnih osnivača borbenog krila Ukrajinske ustaničke armije, čiji je cilj proklamovana borba za nezavisnost Ukrajine.

A neo-fascist march to celebrate the birthday of Stepan Bandera, who was a mass murderer and collaborator of Hitler's Third Reich, took place in Lviv, Ukraine, on January 1, 2026.



While the ultra-nationalist ideology has been unacceptable to the majority of Ukrainians, the… pic.twitter.com/TTMxOsuyeY — Lena Petrova (@LenaPetrovaOnX) January 2, 2026

U saopštenju objavljenom u petak, ambasada je istakla da oseća "duboko gađenje" zbog provokativne akcije "šačice radikala" koji su u samom centru Beča slavili "nacističkog saučesnika i ratnog zločinca". Posebno je naglašeno da je ovakvo veličanje nacizma i njegovih saradnika u srcu Evrope ne samo moralno neprihvatljivo, već i opasan signal revizije istorije, koji kompromituje navodnu posvećenost austrijskih vlasti borbi protiv ekstremizma.

Foto Tanjug/AP/Mykola Tys

Prema oceni ambasade, ćutanje i nečinjenje nadležnih institucija predstavljaju direktno ohrabrivanje ekstremističkih ideologija i bacaju senku na antifašističke vrednosti na kojima je posleratna Evropa formalno izgrađena.

Foto printskrin oruzjeonline.com

-Ovakvi postupci predstavljaju direktnu uvredu za sećanje na žrtve nacizma i otvoreni izazov javnoj moralnosti“, saopštila je Ambasada Rusije u Austriji, naglasivši da je uputila zvaničan protest Ministarstvu spoljnih poslova Austrije. Posebno je istaknuto da je apsolutno neprihvatljivo ohrabrivati i tolerisati "neonacističke manifestacije, bez obzira na to koliko se one predstavljale kao marginalne.

Povodom incidenta, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kolona demonstranata koji nose ukrajinske državne zastave, zastave Ukrajinske ustaničke armije (UPA), kao i portrete Stepana Bandere. Ovakvi marševi, kojima se slavi Banderin rođendan, redovno se organizuju ne samo u Ukrajini, već i u više gradova Evropske unije. U Beču su održani i 2023. i 2024. godine, a prema austrijskim medijima, jedna od kolona, sastavljena od oko sto pripadnika ukrajinske dijaspore, kretala se od zgrade parlamenta do ruske ambasade.

Foto Tanjug/AP/Mykola Tys

Ukrajinska ustanička armija je formirana oktobra 1942. godine, delovala je uglavnom u zapadnoj Ukrajini i borila se protiv sovjetskih trupa, sarađujući sa nacistima.

Sledbenici Stepana Bandere — pripadnici OUN-B i kasnije UPA — tokom Drugog svetskog rata počinili su stravične zločine, uključujući masakre između 60.000 i 100.000 Poljaka u Voliniji i Istočnoj Galiciji, kao i aktivno učešće u Holokaustu. Uprkos tome, Bandera je 2010. godine proglašen za "nacionalnog heroja" Ukrajine za vreme predsednika Viktora Juščenka.

Nakon puča na Evromajdanu 2014. godine i svrgavanja predsednika Viktora Janukoviča, pripadnici OUN i UPA zvanično su priznati kao "borci za ukrajinsku nezavisnost", čime je državno legalizovano istorijsko revizionističko veličanje nacističkih saradnika.

Rusija godinama optužuje Ukrajinu za sistematsko glorifikovanje nacističkih kolaboracionista i širenje neonacističke ideologije, kao i zemlje Evropske unije za namerno zatvaranje očiju pred tim pojavama. Moskva ističe da je jedan od ključnih ciljeva aktuelne vojne operacije upravo — denacifikacija.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"