KIJEV NAPAO PUTINOVU REZIDENCIJU! Sprema se strašan odgovor Moskve: Lavrov poručio - Mete su naciljane, revidiraćemo pregovaračku poziciju

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saopštio je da su Oružane snage Ukrajine u noći 28. na 29. decembar izvele napad dronovima na rezidenciju ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti.

Foto: AP

-Kijevski režim je izveo teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti. Sve bespilotne letelice su uništene sredstvima PVO Oružanih snaga RF, naveo je ministar.

Kako je istakao, podaci o povređenima usled pada fragmenata oborenih dronova nisu stigli.

-Obraćamo pažnju na to da je ova akcija izvedena tokom intenzivnih pregovora između Rusije i SAD po pitanju rešavanja ukrajinskog sukoba, podsetio je šef ruske diplomatije.

Foto printsskrin IKS/AMK_Mapping_

Ovakve nepromišljene akcije neće ostati bez odgovora, poručio je Lavrov.

-Objekti uzvratnog udara i vreme kada će ih Oružane snage Rusije izvesti su određeni, istakao je ruski ministar spoljnih poslova i dodao da Rusija ne namerava da se povuče iz pregovaračkog procesa sa SAD.

Pregovaračka pozicija Ruske Federacije biće revidirana uzimajući u obzir konačni prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma, istakao je Sergej Lavrov.

(rt.rs)

