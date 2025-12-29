KIJEV NAPAO PUTINOVU REZIDENCIJU! Sprema se strašan odgovor Moskve: Lavrov poručio - Mete su naciljane, revidiraćemo pregovaračku poziciju
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saopštio je da su Oružane snage Ukrajine u noći 28. na 29. decembar izvele napad dronovima na rezidenciju ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti.
-Kijevski režim je izveo teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti. Sve bespilotne letelice su uništene sredstvima PVO Oružanih snaga RF, naveo je ministar.
Kako je istakao, podaci o povređenima usled pada fragmenata oborenih dronova nisu stigli.
-Obraćamo pažnju na to da je ova akcija izvedena tokom intenzivnih pregovora između Rusije i SAD po pitanju rešavanja ukrajinskog sukoba, podsetio je šef ruske diplomatije.
Ovakve nepromišljene akcije neće ostati bez odgovora, poručio je Lavrov.
-Objekti uzvratnog udara i vreme kada će ih Oružane snage Rusije izvesti su određeni, istakao je ruski ministar spoljnih poslova i dodao da Rusija ne namerava da se povuče iz pregovaračkog procesa sa SAD.
Pregovaračka pozicija Ruske Federacije biće revidirana uzimajući u obzir konačni prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma, istakao je Sergej Lavrov.
(rt.rs)
