HAOS U ZEMLJI, U TOKU POKUŠAJ VOJNOG UDARA: Zatvorene granice, vojska se obratila na državnoj televiziji (VIDEO)
VOJNI vrh Benina, zapadna Afrika, obratio se na državnoj televiziji i saopštio da preuzima vlasti u zemlji, piše portal Jeuneafrique.
Vojska je objavila da Patris Talon više nije predsednik i da formira „Vojni komitet za rekonstrukciju“, suspenzije ustav i raspušta sve institucije i političke stranke.
Oni su saopštili da zatvaraju granice zemlje i osudili „vladavinu Patrisa Talona i lišavanje jednog broja građana prava da biraju svog kandidata“.
Kako se ističe, vojska je pokušala da napadne rezidenciju predsednika, ali je napad odbijen.
Izvori lista Le Parisienne i RFI su izvestili da je šef države bezbedan i da je situacija pod kontrolom.
- Bila je to mala grupa ljudi koja je imala pristup samo televiziji. Redovna vojska vraća kontrolu - citirao je RFI neimenovani izvor.
Talon je na vlasti od 2016. godine. Prema pisanju sajta jeuneafrique, sledeći predsednički izbori su zakazani za april 2026. godine, a aktuelni predsednik neće učestvovati.
Benin se nalazi u Gvinejskom zalivu. Prema podacima MMF-a za 2024. godinu, zemlja je jedna od najsiromašnijih na svetu.
(Sputnjik)
