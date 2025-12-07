Svet

HAOS U ZEMLJI, U TOKU POKUŠAJ VOJNOG UDARA: Zatvorene granice, vojska se obratila na državnoj televiziji (VIDEO)

Новости онлине

07. 12. 2025. u 11:14

VOJNI vrh Benina, zapadna Afrika, obratio se na državnoj televiziji i saopštio da preuzima vlasti u zemlji, piše portal Jeuneafrique.

Foto: Printksrin Iks/jayfoley2131

Vojska je objavila da Patris Talon više nije predsednik i da formira „Vojni komitet za rekonstrukciju“, suspenzije ustav i raspušta sve institucije i političke stranke.

Oni su saopštili da zatvaraju granice zemlje i osudili „vladavinu Patrisa Talona i lišavanje jednog broja građana prava da biraju svog kandidata“.

Kako se ističe, vojska je pokušala da napadne rezidenciju predsednika, ali je napad odbijen.

Izvori lista Le Parisienne i RFI su izvestili da je šef države bezbedan i da je situacija pod kontrolom.

- Bila je to mala grupa ljudi koja je imala pristup samo televiziji. Redovna vojska vraća kontrolu - citirao je RFI neimenovani izvor.

Talon je na vlasti od 2016. godine. Prema pisanju sajta jeuneafrique, sledeći predsednički izbori su zakazani za april 2026. godine, a aktuelni predsednik neće učestvovati.

Benin se nalazi u Gvinejskom zalivu. Prema podacima MMF-a za 2024. godinu, zemlja je jedna od najsiromašnijih na svetu.

(Sputnjik)

