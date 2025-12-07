HAOS U ZEMLJI, U TOKU POKUŠAJ VOJNOG UDARA: Zatvorene granice, vojska se obratila na državnoj televiziji (VIDEO)

VOJNI vrh Benina, zapadna Afrika, obratio se na državnoj televiziji i saopštio da preuzima vlasti u zemlji, piše portal Jeuneafrique.

Vojska je objavila da Patris Talon više nije predsednik i da formira „Vojni komitet za rekonstrukciju“, suspenzije ustav i raspušta sve institucije i političke stranke.

Oni su saopštili da zatvaraju granice zemlje i osudili „vladavinu Patrisa Talona i lišavanje jednog broja građana prava da biraju svog kandidata“.

Kako se ističe, vojska je pokušala da napadne rezidenciju predsednika, ali je napad odbijen.

Izvori lista Le Parisienne i RFI su izvestili da je šef države bezbedan i da je situacija pod kontrolom.

Soldiers have appeared on Benin’s state television and announced the removal of President Patrice Talon in an apparent coup, although his office said he was safe and the army was regaining control.

- Bila je to mala grupa ljudi koja je imala pristup samo televiziji. Redovna vojska vraća kontrolu - citirao je RFI neimenovani izvor.

Talon je na vlasti od 2016. godine. Prema pisanju sajta jeuneafrique, sledeći predsednički izbori su zakazani za april 2026. godine, a aktuelni predsednik neće učestvovati.

Benin se nalazi u Gvinejskom zalivu. Prema podacima MMF-a za 2024. godinu, zemlja je jedna od najsiromašnijih na svetu.

