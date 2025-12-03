"DRUŽBA" JE DIGNUTA U VAZDUH: Ukajina pogodila ruski naftovod - Pojavili se snimci (VIDEO)
UKRAJINA je pogodila ruski naftovod Družba u centralnoj Tambovskoj oblasti Rusije, izjavio je danas za Rojters izvor u ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi GUR.
Prema navodima GUR-a, koje je preneo ukrajinski portal nv.ua, napad na naftovod je izvršen u blizini naselja Kazinski Visilki na deonici naftovoda Taganrog-Lipeck.
Za uništavanje deonice naftovoda korišćeni su eksplozivi sa daljinskom detonacijom i dodatne zapaljive smeše radi postizanja većeg sagorevanja, napomenuli su iz ukrajinske službe GUR.
Lokalni stanovnici su izjavili da su čuli snažnu eksploziju, navodeći da su najpre čuli tutnjavu, a potom se pojavio jak bljesak.
Sagovornik nv.ua u vojnoj obaveštajnoj službi istakao je da će ruska naftna mreža nastaviti da "eksplodira i gori" sve dok neprijatelj ne odustane od pokušaja napada na Ukrajinu.
Peti napad na isti naftovod
Napadnuti naftovod "Družba inače snabdeva naftom Mađarsku i SLovačku i ovo je, prema proparučima Rojtersa, peti napad.
Kako je ranije objavio guverner te oblasti Jevgenij Pervišov, u ukrajinskom napadu je izbio požar u skladištu nafte zbog udara drona.
"Vatrogasne ekipe i službenici reda brzo su stigli na mesto događaja. Sva potrebna sredstva i resursi su raspoređeni", napisao je Pervišov na Telegramu.
Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 102 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije.
Prema podacima resornog ministarstva, 26 bespilotnih letelica je uništeno iznad Belgorodske oblasti, 22 iznad Brjanske oblasti, 21 iznad Kurske oblasti i 16 iznad Rostovske oblasti.
Sedam dronova je takođe neutralisano u Astrahanskoj oblasti, šest u Saratovskoj oblasti i četiri u Voronješkoj oblasti.
(Tanjug)
