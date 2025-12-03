"DRUŽBA" JE DIGNUTA U VAZDUH: Ukajina pogodila ruski naftovod - Pojavili se snimci (VIDEO)

UKRAJINA je pogodila ruski naftovod Družba u centralnoj Tambovskoj oblasti Rusije, izjavio je danas za Rojters izvor u ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi GUR.

Foto: Printscreen/Iks/@alternative_war

Prema navodima GUR-a, koje je preneo ukrajinski portal nv.ua, napad na naftovod je izvršen u blizini naselja Kazinski Visilki na deonici naftovoda Taganrog-Lipeck.

Za uništavanje deonice naftovoda korišćeni su eksplozivi sa daljinskom detonacijom i dodatne zapaljive smeše radi postizanja većeg sagorevanja, napomenuli su iz ukrajinske službe GUR.

On December 1, Ukrainian intelligence carried out an explosion at a section of the Druzhba oil pipeline in Russia. pic.twitter.com/wWxDzs0uEP — big ben (@alternative_war) December 3, 2025

Lokalni stanovnici su izjavili da su čuli snažnu eksploziju, navodeći da su najpre čuli tutnjavu, a potom se pojavio jak bljesak.

Sagovornik nv.ua u vojnoj obaveštajnoj službi istakao je da će ruska naftna mreža nastaviti da "eksplodira i gori" sve dok neprijatelj ne odustane od pokušaja napada na Ukrajinu.

💥🔥 GUR proveli operacію z distancійnogo pіdrivu dіlяnki naftoprovodu «Družba» v nіč proti 1 grudnя.



Яk povіdomlяюtь džerela v rozvіdcі, ataku zdійsnili nepodalіk naselenogo punktu Kazinsьkі Visіlki pic.twitter.com/TCkfYpUS3E — NV (@tweetsNV) December 3, 2025

Peti napad na isti naftovod

Napadnuti naftovod "Družba inače snabdeva naftom Mađarsku i SLovačku i ovo je, prema proparučima Rojtersa, peti napad.

💥Dlя zniщennя dіlяnki naftogonu bulo vikoristano vibuhіvku z distancійnim pіdrivom pic.twitter.com/o751p8qQh9 — 24 kanal (@24tvua) December 3, 2025

Kako je ranije objavio guverner te oblasti Jevgenij Pervišov, u ukrajinskom napadu je izbio požar u skladištu nafte zbog udara drona.

"Vatrogasne ekipe i službenici reda brzo su stigli na mesto događaja. Sva potrebna sredstva i resursi su raspoređeni", napisao je Pervišov na Telegramu.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 102 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije.

Prema podacima resornog ministarstva, 26 bespilotnih letelica je uništeno iznad Belgorodske oblasti, 22 iznad Brjanske oblasti, 21 iznad Kurske oblasti i 16 iznad Rostovske oblasti.

Sedam dronova je takođe neutralisano u Astrahanskoj oblasti, šest u Saratovskoj oblasti i četiri u Voronješkoj oblasti.

(Tanjug)