JASNA PORUKA IZ KREMLJA: Ne razmatramo privremeni novogodišnji prekid vatre u Ukrajini

03. 12. 2025. u 07:36

NOVOGODIŠNjI prekid vatre na ukrajinskom ratištu trenutno se ne razmatra, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ЈАСНА ПОРУКА ИЗ КРЕМЉА: Не разматрамо привремени новогодишњи прекид ватре у Украјини

- Još nije bilo razgovora o tome, u toku je potpuno drugačiji proces - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara da li je bilo pregovora o tome, prenosi agencija RIA Novosti.

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta izjavio da se Rusija zalaže isključivo za dugoročno rešenje ukrajinskog sukoba bez ikakvih privremenih prekida vatre, uz napomenu da je postizanje takvog rešenja moguće samo nakon otklanjanja osnovnih uzroka sukoba, navodi agencija.

(Tanjug)

