JASNA PORUKA IZ KREMLJA: Ne razmatramo privremeni novogodišnji prekid vatre u Ukrajini
NOVOGODIŠNjI prekid vatre na ukrajinskom ratištu trenutno se ne razmatra, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Još nije bilo razgovora o tome, u toku je potpuno drugačiji proces - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara da li je bilo pregovora o tome, prenosi agencija RIA Novosti.
Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta izjavio da se Rusija zalaže isključivo za dugoročno rešenje ukrajinskog sukoba bez ikakvih privremenih prekida vatre, uz napomenu da je postizanje takvog rešenja moguće samo nakon otklanjanja osnovnih uzroka sukoba, navodi agencija.
(Tanjug)
Preporučujemo
UKRAJINSKI DRON IZAZVAO POŽAR U RUSIJI: Eksplozija u skladištu nafte
03. 12. 2025. u 07:16
MARKO RUBIO O RATU U UKRAJINI: Sukob u Ukrajini nije američki rat
02. 12. 2025. u 22:04
ŠAMAR UKRAJINI IZ ITALIJE: Još ništa od produžetka vojne pomoći Kijevu
02. 12. 2025. u 20:37
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)