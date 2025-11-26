TRAMP DAO NOVI ROK ZA POSTIZANJE SPORAZUMA: Rusija bi ionako mogla da dobje teritoriju za nekoliko meseci
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odustao je od roka da Ukrajina do četvrtka prihvati mirovni plan koji podržavaju SAD, navodeći da je "rok za njega lično dan kada se sve bude završilo".
Predsednik SAD je dodao da Rusija trenutno deluje kao dominantna strana u ratu i da bi Ukrajini bilo u najboljem interesu da postigne dogovor.
- Rusija bi mogla da dobije deo ukrajinske teritorije u narednih nekoliko meseci - upozorio je Tramp i dodao da se pregovori o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu vode sa evropskim partnerima.
Tramp je novinarima u predsedničkom avionu Air Force One, dok je leteo ka Floridi za Dan zahvalnosti, rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima sa Rusijom i Ukrajinom, i da je Moskva pristala na neke ustupke, ali nije precizirao detalje, preneo je Rojters.
Tramp je naveo da će njegov izaslanik Stiv Vitkof uskoro da otputuje u Moskvu na sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom, a da je u pregovore uključen i njegov zet Džared Kušner, koji je učestvovao u pregovorima o prekidu vatre u Gazi.
Donedavno je Dan zahvalnosti bio Trampov "ciljani" datum za postizanje sporazuma, ali on i njegovi pomoćnici sada kažu da žele da sporazum bude postignut što pre, bez definisanog roka.
(Tanjug)
