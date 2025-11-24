"KINA I SAD TREBA DA ODRŽE ZAMAH U ODNOSIMA" Si poslao važnu poruku nakon razgovora sa Trampom

KINESKI predsednik Si Đinping izjavio je danas da Kina i Sjedinjene Američke Države treba da održe zamah u odnosima i da nastave da se kreću u pravom smeru na osnovu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi.

Foto: Profimedia/Vikipedija

Si je to rekao tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.



"Oni su ponovo usmerili kurs džinovskog broda kinesko-američkih odnosa i pružili mu veći zamah da plovi stabilno napred, šaljući tako pozitivnu poruku svetu. Od tada, odnosi Kine i SAD su generalno održavali stabilnu i pozitivnu putanju, što pozdravljaju obe zemlje i šira međunarodna zajednica", istakao je kineski lider.

On je ocenio da ono što se dogodilo još jednom pokazuje da "opis saradnje Kine i SAD koja koristi obema stranama i konfrontacije koja šteti obema stranama" odražava zdrav razum koji je, kako je napomenuo, više puta dokazan iskustvom.

"Vizija Kine i Sjedinjenih Država koje se međusobno pomažu da postignu uspeh i napreduju zajedno je opipljiva perspektiva na dohvat ruke", podvukao je predsednik Kine.

Prema njegovim rečima, dve strane trebalo bi da "produže listu saradnje i skrate listu problema", kako bi se postigao pozitivniji napredak, stvorio novi prostor za saradnju Kine i SAD i donelo više koristi narodima obe zemlje i sveta.

Si je ponovio principijelni stav Kine po pitanju Tajvana, naglašavajući da je povratak Tajvana Kini sastavni deo posleratnog međunarodnog poretka.

Napomenuvši da su se Kina i Sjedinjene Američke Države borile rame uz rame protiv fašizma i militarizma, Si je zaključio da je, s obzirom na ono što se dešava, "još važnije da dve strane zajedno čuvaju pobedu u Drugom svetskom ratu".



(Tanjug)