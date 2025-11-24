TRAMP U APRILU STIŽE U KINU? Si uputio otvoreni poziv američkom predsedniku, ali to nije sve
AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da je razgovarao telefonom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, između ostalog, o pitanjima vezanim za Rusiju i Ukrajinu.
„Imao sam veoma dobar telefonski razgovor sa kineskim predsednikom Sijem. Razgovarali smo o mnogim pitanjima, uključujući Ukrajinu i Rusiju, fentanil, soju i druge poljoprivredne proizvode“, napisao je američki lider na društvenoj mreži Istina.
Prema njegovim rečima, razgovor je bio veoma pozitivan.
„Ovaj poziv je bio nastavak našeg veoma uspešnog sastanka u Južnoj Koreji pre tri nedelje. Od tada je postignut značajan napredak u održavanju bilateralnih sporazuma aktuelnim i tačnim“, napisao je Tramp.
Takođe je najavio da će kineski predsednik doći u državnu posetu Vašingtonu kao odgovor na planiranu posetu američkog lidera Kini u aprilu.
Tramp je napisao da ga je kineski lider pozvao da poseti Kinu u aprilu.
„A kao odgovor, on će biti moj gost u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama kasnije iste godine“, dodao je Tramp.
Prethodno je kineska agencija Sinhua saopštila da je održan telefonski razgovor dvojice lidera.
(Sputnjik)
