Svet

TRAMP U APRILU STIŽE U KINU? Si uputio otvoreni poziv američkom predsedniku, ali to nije sve

В.Н.

24. 11. 2025. u 19:44

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da je razgovarao telefonom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, između ostalog, o pitanjima vezanim za Rusiju i Ukrajinu.

Foto: Profimedia

„Imao sam veoma dobar telefonski razgovor sa kineskim predsednikom Sijem. Razgovarali smo o mnogim pitanjima, uključujući Ukrajinu i Rusiju, fentanil, soju i druge poljoprivredne proizvode“, napisao je američki lider na društvenoj mreži Istina.

Tramp je dodao da se sa kineskim kolegom saglasio o značaju održavanja redovnih bilateralnih kontakata.

Prema njegovim rečima, razgovor je bio veoma pozitivan.

„Ovaj poziv je bio nastavak našeg veoma uspešnog sastanka u Južnoj Koreji pre tri nedelje. Od tada je postignut značajan napredak u održavanju bilateralnih sporazuma aktuelnim i tačnim“, napisao je Tramp.

Takođe je najavio da će kineski predsednik doći u državnu posetu Vašingtonu kao odgovor na planiranu posetu američkog lidera Kini u aprilu.

Tramp je napisao da ga je kineski lider pozvao da poseti Kinu u aprilu.

„A kao odgovor, on će biti moj gost u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama kasnije iste godine“, dodao je Tramp.

Prethodno je kineska agencija Sinhua saopštila da je održan telefonski razgovor dvojice lidera.

(Sputnjik)

