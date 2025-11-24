ŠOK "Više ne postoji Trampov plan za mir u Ukrajini i podelu teritorija!" Oglasio se učesnik pregovora u Ženevi

ORIGINALNI mirovni plan od 28 tačaka koji su SAD predstavile prošle nedelje „više ne postoji“, rekao je Oleksandar Bevz, savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika.

Foto: Profimedia

Bevz, koji je bio deo pregovaračkog tima u Ženevi, rekao je u objavi na Fejsbuku da je Kijev imao „veoma konstruktivne razgovore sa Sjedinjenim Državama“.

Prema njegovim rečima, američki državni sekretar Marko Rubio nazvao je sastanak „najproduktivnijim“ između Ukrajine i Trampove administracije.

- Ukrajina je prošla kroz svaku tačku predloženog plana sa SAD, i plan, 'u obliku u kojem su ga svi ranije videli, više ne postoji - objasnio je.

- Neke tačke su uklonjene, druge revidirane - nijedna od ukrajinskih zabrinutosti nije ostala nerešena - dodao je Bevz.

Naglasio je da će „konačne odluke o najosetljivijim pitanjima“ doneti predsednici Volodimir Zelenski i Donald Tramp.

