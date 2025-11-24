ŠOK "Više ne postoji Trampov plan za mir u Ukrajini i podelu teritorija!" Oglasio se učesnik pregovora u Ženevi
ORIGINALNI mirovni plan od 28 tačaka koji su SAD predstavile prošle nedelje „više ne postoji“, rekao je Oleksandar Bevz, savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika.
Bevz, koji je bio deo pregovaračkog tima u Ženevi, rekao je u objavi na Fejsbuku da je Kijev imao „veoma konstruktivne razgovore sa Sjedinjenim Državama“.
Prema njegovim rečima, američki državni sekretar Marko Rubio nazvao je sastanak „najproduktivnijim“ između Ukrajine i Trampove administracije.
- Ukrajina je prošla kroz svaku tačku predloženog plana sa SAD, i plan, 'u obliku u kojem su ga svi ranije videli, više ne postoji - objasnio je.
- Neke tačke su uklonjene, druge revidirane - nijedna od ukrajinskih zabrinutosti nije ostala nerešena - dodao je Bevz.
Naglasio je da će „konačne odluke o najosetljivijim pitanjima“ doneti predsednici Volodimir Zelenski i Donald Tramp.
