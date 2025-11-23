"PAŽLJIVO RADIMO, SVE MORA DA SE ZAVRŠI NA PRAVI NAČIN" Zelenski: Ukrajina duboko ceni što toliko sila i lidera trenutno radi na miru

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina "duboko ceni što toliko sila i lidera trenutno radi na miru", kao i da je ta zemlja zahvalna Sjedinjenim Američkim Državama i američkom predsedniku Donaldu Trampu na pomoći koja spasava ukrajinske živote.

"Zahvaljujemo svima u Evropi, u G7 i u G20 koji nam pomažu da branimo živote. Važno je sačuvati podršku. Važno je ne zaboraviti glavni cilj - zaustaviti ruski rat i sprečiti da se ikada ponovo rasplamsa. A da bi se to postiglo, mir mora biti dostojanstven", rekao je Zelenski u objavi na platformi X.

On je kazao da "glavna stvar koju Rusija pokušava da uradi jeste da sačuva svoju sposobnost" da rat vodi još duže, "i ne samo protiv Ukrajine".

"Samo u ovoj godini, Putin je već poslao stotine hiljada svojih ljudi u smrt kako bi okupirao jedan procenat ili nekoliko procenata ukrajinske teritorije. I to je ono što Rusija radi - zemlja koja već ima više međunarodno priznate teritorije nego bilo koja druga država na svetu", istakao je Zelenski.

On je kazao da "ovakva priroda rata i pokušaji Rusije da ga produži pokazuju da se za njih ne radi o teritoriji ili o tome kako se jedan ili drugi sused ponaša prema Rusiji, već o ruskom 'pravu da vodi rat', njenom 'pravu da potčinjava' druge i fundamentalnom odsustvu bezbednosti".

"Suština cele diplomatske situacije je u tome što je Rusija, i samo Rusija, započela ovaj rat, i Rusija, i samo Rusija, odbija da ga okonča tokom cele invazije velikih razmera", kazao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, od prvih minuta napada na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, ruski predsednik Vladimir Putin vodi rat u Ukrajini "potpuno zanemarujući koliko svojih ljudi gubi", a koliko ukrajinskih ubija.

"Ruski komandanti nisu samo skloni brutalnom postupanju - oni dobijaju eksplicitna naređenja koja im dozvoljavaju da ubijaju kako god žele. Zato je ruski rat tako krvav, odnoseći živote i na frontu i u mirnim ukrajinskim gradovima. Zato Rusija ne samo da ubija odrasle, već kidnapuje i decu i pokušava da ih prevaspita kako bi učestvovali u ratu kada odrastu", istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ruski komandanti "sada šalju u napade na ukrajinske položaje one koji su još išli u osnovnu školu 2014. godine, kada je Krim okupiran i kada je počela hibridna agresija Rusije protiv Ukrajine".

"Zato tako pažljivo radimo na svakoj tački, na svakom koraku ka miru. Sve mora da se završi na pravi način - da bi se ovaj rat zaista završio i da se ne bi ponovio. Hvala svima koji pomažu! Hvala, Ameriko! Hvala, Evropo! Ponosan sam na naš narod. Slava Ukrajini", zaključio je Zelenski.

(Tanjug)