NEMA SANKCIJA ZA BELGIJU - SVI MOGU, SAMO JE SRBIMA ZABRANJENO! Belgijski premijer se zalaže za ujedinjenje Belgije i Holandije

BELGIJSKI premijer Bard De Vever, flamanski nacionalista, zagovornik je ideje o ujedinjenju Belgije i Holandije, čime bi nastala četvrta po veličini ekonomija u Evropskoj uniji, sa bruto domaćim proizvodom od 1,8 triliona evra, prenosi BFM TV.

De Vever, koji je preuzeo funkciju premijera 3. februara, više puta se zalagao za „tesnu uniju” zemalja Beneluksa, koja bi mogla da uključi i Luksemburg, i bila „srce Evrope”.

Dok je u prošlosti bio lider opozicije i gradonačelnik Antverpena, on je govorio da nikada nije odustao od svog sna da će svi pripadnici holandskog govornog područja jednog dana ponovo da žive zajedno.

Od dolaska na vlast, on je nastavio da insistira na tome, izazivajući oštre reakcije, posebno u Valoniji gde se govori francuski.

Iz francuske perspektive, njegova ideja deluje iznenađujuće, dok je to manje slučaj u Flandriji, gde postoji razvijen nacionalistički pokret.

Jedan od pravaca tog pokreta zagovara ponovno formiranje unije „Sedamnaest provincija” koja je nekada obuhvatala deo severne Francuske i Luksemburg, navodi francuska televizija.

Ova unija je raskinuta 1585. kada su Ujedinjene provincije, kasnije Holandija, stekle nezavisnost, da bi ponovo nakratko bila uspostavljena 1815. godine, pre nego što se opet raspala 1830. u Belgijskoj revoluciji.

Kako navodi „Brasels tajms”, ideju „velike Holandije” su kasnije promovisale partije krajnje desnice 30-ih godina prošlog veka koje su sarađivale sa nacističkom Nemačkom tokom Drugog svetskog rata. Ideja o ujedinjenju Belgije i Holandije donela bi formiranje države sa skoro 30 miliona stanovnika koja bi bila četvrta po snazi u Evropi, iza Nemačke, Francuske i Italije, a 12. u svetu, prenosi Tanjug.

Kako je ukazao De Vever, spajanjem luka Antverpen i Roterdam nastala bi „ulazna kapija” za ekonomiju severozapadne Evrope.

Predsednik flamanske vlade Matijas Dipendele podržao je sredinom novembra predlog premijera, ukazavši da bi unijom dve zemlje nastao „savez inovacija”, posebno u sektoru poluprovodnika.

„Ako pogledamo šta se dešava u svetu, i kako SAD sada gledaju na slobodnu trgovinu, kao i kakva je pozicija Kine i pretnja koja dolazi od Rusije, jasno je da moramo da revidiramo naše saveze”, istakao je on. Formiranje ovakve unije bi, naravno, zahtevalo pristanak Holandije koja kao i Luksemburg, za sada prati ovu debatu iz daleka, a kako je zaključio predsednik flamanske vlade, ostvarenje ovog saveza svakako ne bi moglo da se dogodi preko noći, zaključuje francuska televizija.

Zanimljivo je da na ovakvu zapaljivu retoriku flamanskog nacionaliste nema nikakvog odgovora, odnosno nema nikakve reakcije Brisela, sankcija za De Vevera... Sa druge strane setimo se samo pritisaka i napada koji naša zemlja trpi na svaku spomenu nečega što bi se moglo nazvati "srski svet" a kamo li kada bismo počeli da se zalažemo za ideju spajanja svih teritorija u regionu na kojima živi naš narod!

Svi mogu, samo je Srbima sve zabranjeno!