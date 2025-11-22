MADURO DOBIO ROĐENDANSKU ČESTITKU OD PUTINA: Venecuela zahvalna ruskom lideru na solidarnosti
LIDER Venecuele Nikolas Maduro dobio je čestitku za rođendan od ruskog predsednika Vladimira Putina, koji će proslaviti 23. novembra. U pismu se ističe saradnja Rusije sa Venecuelom, objavio je ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil, prenose RIA Novosti.
"Predsednik Nikolas Maduro dobio je emotivnu čestitku za rođendan od predsednika Vladimira Putina, koja potvrđuje stratešku prirodu odnosa Rusije i Venecuele", rekao je Hil u saopštenju na svom Telegram kanalu.
Šef venecuelanske diplomatije izrazio je zahvalnost Putinu na solidarnosti sa zemljom.
"Zahvaljujemo predsedniku Putinu na ovoj demonstraciji bratstva i solidarnosti i potvrđujemo, u ime predsednika Madura, našu posvećenost nastavku našeg zajedničkog rada na izgradnji multicentričnog i multipolarnog sveta bez pretnji", dodao je Hil.
Uz Hilovu objavu je priloženo i pismo sa čestitkama od Putina na španskom jeziku.
(RT Balkan)
