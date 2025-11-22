MADURO DOBIO ROĐENDANSKU ČESTITKU OD PUTINA: Venecuela zahvalna ruskom lideru na solidarnosti

LIDER Venecuele Nikolas Maduro dobio je čestitku za rođendan od ruskog predsednika Vladimira Putina, koji će proslaviti 23. novembra. U pismu se ističe saradnja Rusije sa Venecuelom, objavio je ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil, prenose RIA Novosti.

Foto: Profimedia/Ilustracija

"Predsednik Nikolas Maduro dobio je emotivnu čestitku za rođendan od predsednika Vladimira Putina, koja potvrđuje stratešku prirodu odnosa Rusije i Venecuele", rekao je Hil u saopštenju na svom Telegram kanalu.

Šef venecuelanske diplomatije izrazio je zahvalnost Putinu na solidarnosti sa zemljom.

"Zahvaljujemo predsedniku Putinu na ovoj demonstraciji bratstva i solidarnosti i potvrđujemo, u ime predsednika Madura, našu posvećenost nastavku našeg zajedničkog rada na izgradnji multicentričnog i multipolarnog sveta bez pretnji", dodao je Hil.

Uz Hilovu objavu je priloženo i pismo sa čestitkama od Putina na španskom jeziku.

(RT Balkan)