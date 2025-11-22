NEVREME NAPRAVILO HAOS U GRČKOJ: Proglašeno vanredno stanje, Krf potpuno razoren (FOTO/VIDEO)

NEVREME koje je pogodilo zapadnu Grčku izazvalo je veliku štetu, poplave i klizišta, ostavljajući stanovnike zarobljenim u više oblasti, objavio je ERT njuz.

Foto: Facebook printskrin/Forecast Weather Greece

Vanredno stanje proglašeno je u opštinama Zagori, Filijates i Ziros, dok je severni Krf pretrpeo značajne infrastrukturne štete.

Sela u severnoj Cumerki ostala su bez struje, a problemi su prijavljeni i u planinskim predelima Kalambake, Kozanija i Aspropotamosa.

U Filipijadi su poplave, oboreni stubovi i klizišta izazvali ozbiljne poremećaje, dok su slični problemi zabeleženi i u opštini Arta, gde su se pojavili prekidi u snabdevanju strujom i oštećenja putne mreže.

Poplave su pogodile i područje Pedini kod Janine.

U gradu Konica oštećena je infrastruktura i elektro-mreže, a veliki deo opštine Mastorohorija je bez struje, a registrovani su i problemi u vodosnabdevanju.

Lokalna samouprava zatražila je proglašenje vanrednog stanja radi brže sanacije.

Sistem za uzbunjivanje aktiviran je juče u Janini, Arti, Prevezi i Tesprotiji zbog rizika od klizišta.

Tim civilne zaštite predvođen zamenikom ministra za klimatske krize i civilnu zaštitu Kostasom Kacafadosom boravi na Krfu, gde je olujno vreme nanelo veliku štetu, sa ulicama prekrivenim kamenjem, blatom i krhotinama.

Padavine na Krfu bile su izuzetno intenzivne - 220 milimetara kiše palo je za manje od dva sata, što objašnjava obim štete. Vatrogasna služba ostaje u visokoj pripravnosti.

Meteorolozi upozoravaju da opasnost nije prošla, jer se voda sa planina i dalje sliva u niže delove.

Kiše u zapadnoj Grčkoj očekuju se do danas popodne, uz južne vetrove i temperature više od sezonskih, do 25 stepeni u pojedinim regionima.

U Atini se prognoziraju temperature od 22 do 23 stepena uz mogućnost lokalnih pljuskova, dok će u Solunu biti oblačno sa povremenim kišama i temperaturama oko 18 i 19 stepeni.

Od sutra se predviđa razvedravanje, povlačenje južnih vetrova i pad temperature, uz mogućnost kratkotrajnih snežnih padavina u planinskim delovima Epira i Zapadne Makedonije.

U ponedeljak se očekuje stabilno vreme, bez kiše, uz jutarnje temperature na severu do minus dva stepena i najviše dnevne temperature oko 18 i 19 stepeni u Atini.

Novi talas kiše i južnih vetrova najavljen je od utorka, sa padavinama koje će u zapadnoj Grčkoj trajati do sledeće subote.

(Tanjug)

