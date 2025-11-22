DŽEJ DI VENS OŠTRO PORUČIO: Fantaziranje je da je pobeda Ukrajine na dohvat ruke

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens poručio je danas da postoji "fantaziranje" da je pobeda Ukrajine u ratu protiv Rusije "na dohvat ruke" ako joj Vašington da više novca i oružja i uvede više sankcija Moskvi.

AP Photo/Kin Cheung,pool)

Vens je u objavi na mreži Iks ocenio da svaka kritika mirovnog okvira na kojem radi američka administracija predstavlja ili nerazumevanje tog okvira ili pogrešno predstavljanje kritične stvarnosti na terenu.

- Mir neće stvoriti neuspešne diplomate ili političari koji žive u svetu fantazije. Možda će ga stvoriti pametni ljudi koji žive u stvarnom svetu - naveo je Vens.

On je napisao da bilo koji mirovni plan mora da zaustavi ubijanje ljudi uz očuvanje ukrajinskog suvereniteta, mora biti prihvatljiv i za Rusiju i za Ukrajinu, kao i da do maksimuma poveća šanse da ponovo ne dođe do rata.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da smatra da je četvrtak, 27. novembar odgovarajući rok da Ukrajina prihvati mirovni predlog koji podržavaju SAD kako bi se okončao rat sa Rusijom.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski prethodno je u obraćanju građanima rekao da je Kijev pod jednim od najtežih pritisaka i da se suočava sa rizikom da izgubi ključnog partnera ili dostojanstvo.