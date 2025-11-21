Svet

CRNOKOŠULJAŠKI PIR U CRNOJ GORI Vučić: Crnogorski političari se plaše svoje senke, sem Kneževića

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 11. 2025. u 17:24

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je o ustaškom piru u Podgorici.

ЦРНОКОШУЉАШКИ ПИР У ЦРНОЈ ГОРИ Вучић: Црногорски политичари се плаше своје сенке, сем Кнежевића

Foto: Printskrin/Instagram/bunt_cg

Kaže da su Hrvati ponižavali Crnogorce.

- A znaju da svi njihovi političari moraju da ćute. Izuzetak je Milan Knežević. Svi su izdali saopštenje, ali uopšteno. Sem Milana Kneževića ili nevažnih političara, niko važan nije ih kritikovao jer se plaše sopstvene senke - kaže Vučić.

