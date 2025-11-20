"NEĆE BITI PALESTINSKE DRŽAVE": Netanjahu podvukao crvenu liniju
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je večeras da neće biti palestinske države, čak ni po cenu normalizacije odnosa Izraela sa Saudijskom Arabijom, jer bi, kako je naveo, takva država predstavljala "egzistencijalnu pretnju Izraelu".
"Neće biti palestinske države. Veoma je jednostavno: ona neće biti uspostavljena", rekao je Netanjahu u intervjuu za Telegram kanal Abu Ali ekspres.
Na pitanje novinara šta je sprečilo normalizaciju odnosa Tel Aviva i Rijada, Netanjahu je rekao da je rat u Pojasu Gaze otežao napredak u tom procesu, ali je istakao da bi se sada mogli razviti uslovi za normalizaciju odnosa kada rat jenjava, preneo je Tajms of Izrael.
"Ali uslovi moraju biti prihvatljivi za obe strane - uslovi koji su dobri za obe strane", istakao je Netanjahu, navodeći da zna kako da čvrsto stoji iza izraelskih osnovnih uslova i da ne ugrozi bezbednost Izraela.
(Tanjug)
