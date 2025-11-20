RADNIK MASERATIJA OTPUŠTEN ZBOG TRGOVINE DROGOM: Imao je 8 kilograma droge kod kuće što je štetilo ugledu kompanije
PREMA rečima sudije Vrhovnog suda, „radnik je dužan ne samo da pruži traženu uslugu već i da se ponaša na način koji ne šteti moralnim i materijalnim interesima poslodavca ili ugrožava njegovo poverenje“.
Tako je u Modeni radnik otpušten i stavljen u kućni pritvor zbog prekršaja povezanog sa drogom, a Vrhovni kasacioni sud je presudio da je kompanija postupila potpuno legalno. Otpuštanje je usledilo iz opravdanog razloga, a čovek je takođe osuđen na oko 7.000 evra sudskih troškova.
Policijski službenici su kod njega našli 8 kilograma droge, uključujući kokain i marihuanu i približno 7.000 evra gotovine. Kompanija koja je pokrenula disciplinske mere protiv svog radnika zbog drugih incidenata smatrala je ovo ponašanje veoma ozbiljnim, ne toliko zbog njegovog uticaja na obavljanje posla koliko zbog nezakonitog ponašanja van posla, nanoseči štetu moralnim i materijalnim interesima poslodavca, jer je odnos sa kompanijom zanemaren, ugled kompanije bio je narušen kao i veza neophodnog poverenja za nastavak radnog odnosa.
Ta odluka suda je inače potvrda prethodne presude suda u Modeni i Apelacionog suda u Bolonji, naglašavajući „težinu nezakonitog ponašanja čoveka zbog njegove očigledne zlonamerne prirode, u kombinaciji sa prethodnim disciplinskim postupcima, da trajno naruši poverenje koje je kompanija uložila u zaposlenog“.
