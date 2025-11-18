RAZMISLIĆE DVA PUTA PRE NAPADA Amerika i Izrael uhvaćeni nespremni: Iran dobio rakete vazduh-vazduh dometa 400 km (VIDEO)

NAKON potvrde iranskih zvaničnika u januaru da su naručene lovci Su-35, procureli dokumenti ruske vlade u oktobru otkrili su da je naručeno 48 letelica, što će biti dovoljno da zameni približno 15 procenata trenutno zastarele flote zemlje.

Foto Rosoboronexport www.roe.ru

Pošto je osoblje iz Irana navodno odavno počelo obuku za operacije Su-35 u Rusiji, dok snimci iz dve vazduhoplovne baze izgleda pokazuju pripreme u toku za smeštaj letelica, porasle su spekulacije da bi lovci mogli postati operativni u narednih šest meseci. Ukoliko se isporuke dogode u narednoj godini, one će se dogoditi nakon velikog vazdušnog napada Izraela, koji su podržale Sjedinjene Države i druge države Zapadnog bloka. Iako je Iranski revolucionarni gardijski korpus igrao centralnu ulogu u odvraćanju dalje eskalacije lansiranjem masovnih balističkih raketnih napada na Izrael, procenjeno je da je iransko ratno vazduhoplovstvo igralo zanemarljivu ulogu u odbrani vazdušnog prostora zemlje tokom ovog napada.



Stalni problemi sa F-35, koji izraelsko ratno vazduhoplovstvo koristi samo u malom broju, u kombinaciji sa oslanjanjem Izraela na zastarele varijante F-15 i F-16, čine raspoređivanje Su-35 potencijalno veoma značajnim razvojem događaja za ravnotežu snaga u vazduhu između dve zemlje.

Pored vremena isporuke, vodeće pitanje u vezi sa iranskom nabavkom Su-35 ostaje koliko će dobro biti opremljeni. Iako je prvi ugovor o izvozu Su-35, u kojem je mali broj isporučen Kini sredinom 2010-ih, uključivao lovce opremljene samo raketama vazduh-vazduh R-77-1 i R-74, koje su obe bile daleko od izvanrednih po savremenim standardima, novije rakete su od tada postale dostupne za modernizaciju Su-35.



Su-35 je početkom 2020-ih počeo da integriše raketu vazduh-vazduh dugog dometa R-37M, koja je preveliki dizajn razvijen za mnogo veći presretač MiG-31, a kada se lansira sa aviona veličine lovca, ima domet procenjen na 350 kilometara. Njegova kombinacija dugog dometa, velike bojeve glave od 61 kilograma i posebno velike brzine od 6 Maha, omogućava mu da značajno poveća borbeni potencijal Su-35.

Iako Su-35 nema radar uporedivo moćan sa MiG-31, što ga sprečava da koristi raketu u punom dometu kada se oslanja na senzore u avionu, avion se potencijalno može povezati sa moćnim iranskim zemaljskim radarima za protivvazdušnu odbranu kako bi postigao uništenja na većim daljinama.

Protiv meta sa većim radarskim presekom, kao što su strateški bombarderi, rakete za evakuaciju i upravljanje (AEW&C) i avioni-tankeri, radar lovca može biti dovoljan da podrži ciljanje na punim daljinama. R-37M bi omogućio iranskim lovačkim jedinicama da prete ciljevima daleko izvan vazdušnog prostora zemlje i mogao bi biti multiplikator sile za Su-35, omogućavajući im da se angažuju daleko izvan dometa odmazde protivnika. Veliko oslanjanje izraelskih i zapadnih snaga na tankere za snabdevanje gorivom svojih lovaca kako bi stigli do Irana čini raspoređivanje takve rakete potencijalno prekretnicom.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć