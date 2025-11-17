KAUBOJSKA AMERIKA POLUDELA DO KRAJA: Tramp vrši pritisak na koga stigne

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je saudijskom prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu da Rijad treba da se pridruži Avramovom sporazumu kako bi normalizovao odnose sa Izraelom.

Foto: Tanjug AP

Vest je objavio list "Politiko", pozivajući se na visokog zvaničnika Bele kuće.

Napominje se da je Tramp "jasno stavio do znanja" prestolonasledniku "važnost da Saudijska Arabija na kraju potpiše Abrahamske sporazume".

Istovremeno, prema pisanju novina, Tramp razume da to sada nije moguće.