Svet

KAUBOJSKA AMERIKA POLUDELA DO KRAJA: Tramp vrši pritisak na koga stigne

Novosti online

17. 11. 2025. u 19:38

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je saudijskom prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu da Rijad treba da se pridruži Avramovom sporazumu kako bi normalizovao odnose sa Izraelom.

КАУБОЈСКА АМЕРИКА ПОЛУДЕЛА ДО КРАЈА: Трамп врши притисак на кога стигне

Foto: Tanjug AP

Vest je objavio list "Politiko", pozivajući se na visokog zvaničnika Bele kuće.

Napominje se da je Tramp "jasno stavio do znanja" prestolonasledniku "važnost da Saudijska Arabija na kraju potpiše Abrahamske sporazume".

Istovremeno, prema pisanju novina, Tramp razume da to sada nije moguće.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!

STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!