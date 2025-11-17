KAUBOJSKA AMERIKA POLUDELA DO KRAJA: Tramp vrši pritisak na koga stigne
AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je saudijskom prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu da Rijad treba da se pridruži Avramovom sporazumu kako bi normalizovao odnose sa Izraelom.
Vest je objavio list "Politiko", pozivajući se na visokog zvaničnika Bele kuće.
Napominje se da je Tramp "jasno stavio do znanja" prestolonasledniku "važnost da Saudijska Arabija na kraju potpiše Abrahamske sporazume".
Istovremeno, prema pisanju novina, Tramp razume da to sada nije moguće.
Preporučujemo
TRAMPOVE RUTE U JERMENIJI: Jerevan i Vašington započeli rad na sprovođenju sporazuma
17. 11. 2025. u 15:59
UŠAKOV O RUSKO-AMERIČKIM ODNOSIMA: Da li će se sastati Putin i Tramp
16. 11. 2025. u 10:54
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)