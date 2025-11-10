Svet

"RUSIJA ŽELI DA SE KONFLIKT U UKRAJINI ZAVRŠI ŠTO PRE" Oglasio se Kremlj

Марија Стевановић
Marija Stevanović

10. 11. 2025. u 12:13

MOSKVA bi želela da se sukob u Ukrajini završi što je pre moguće, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Foto: Shutterstock

„Naravno, želeli bismo da se ovaj konflikt što pre završi, a završiti se može onda kada Rusija ostvari ciljeve koje je postavila od početka. Za nas bi bilo poželjno da se konflikt reguliše političko-diplomatskim sredstvima. O tome smo više puta govorili, i ruska strana i dalje ostaje otvorena za taj put“, rekao je on.

Dodao je da je Rusija otvorena za političko i diplomatsko rešenje i da je situacija u ćorsokaku, ne njenom krivicom.

„Evropljani ih podstiču na sve moguće načine, verujući da Ukrajina može da dobije rat i osigura svoje interese vojnim sredstvima. To je najdublja zabluda kojoj kijevski režim može da podlegne i podleže“, istakao je Peskov.

Po njegovim rečima, ubeđenje da Ukrajina može pobediti na bojnom polju predstavlja duboku zabludu.

(Sputnjik)

