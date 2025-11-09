"ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU" Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini

BIVŠI generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da ga je u februaru 2022. godine Vladimir Zelenski iz bunkera u Kijevu molio da NATO uvede zonu zabrane letenja nad Ukrajinom.

- Zvao me je iz bunkera u Kijevu, pored kog su bile raspoređene ruske tenkovske jedinice. Rekao je: "Prihvatam da ne pošaljete kopnene snage NATO-a, iako se s tim ne slažem. Ali, molim vas, zatvorite vazdušni prostor" - prisetio se Stoltenberg za Tajms.

Ispričao je da je Zelenski na taj način hteo da se pozove na iskustvo NATO kontrole vazdušnog prostora nad BiH. Pojasnio je i razloge zašto je NATO odbio zahtev Zelenskog.

- Ako bi NATO zatvorio ukrajinski vazdušni prostor, prvo bilo potrebno onesposobiti ruske sisteme protuzračne odbrane u Belorusiji i Rusiji, jer ne možemo da letimo nad ukrajinskim vazdušnim prostorom dok su ruske rakete uperene u avione NATO-a. A ako bi se ruski avion ili helikopter našao u vazduhu, morali bismo da ga oborimo, i tada bismo se našli u stvarnom ratu između NATO-a i Rusije. A to ne nameravamo da učinimo - ispričao je Stoltenberg.