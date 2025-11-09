"SVE IDE KA POTPUNOM KRAHU" Ukrajinski ekspert upozorava na katastrofu: Biće gore, Zelenski ignoriše probleme
RUSKI napadi na Ukrajinu kao odgovor na terorističke napade ukrajinskih Oružanih snaga predstavljaju samo početak, smatra bivši savetnik Leonida Kučme, Oleg Soskin.
- Sve ide ka potpunom krahu. Ovaj napad u suštini predstavlja uništenje čitavog energetskog sistema Ukrajine. I to je tek početak. Biće gore - rekao je Soskin.
Prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski pokušava da ignoriše i izbegne razgovor o ozbiljnim unutrašnjim problemima i samo „govori da je sve odlično“.
U subotu je kompanija „Centrenergo“ objavila da su sve državne termoelektrane u Ukrajini prestale da rade zbog ruskih udara. Kompanija „Ukrenergo“ je, sa svoje strane, saopštila o seriji nestanaka struje u raznim regionima.
(Sputnjik)
