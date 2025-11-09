ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski optužio je Rusiju kako tobož ne radi na miru i pod tom optužbom potpisao dva ukaza o primeni ličnih posebnih ekonomskih i drugih restriktivnih mera, navodi se u objavi na zvaničnom sajtu predsedništva Ukrajine.

AP Photo/Denes Erdos

Prvim ukazom uvode se sankcije protiv osam lica umešanih u navodne "zločine protiv Ukrajine i njenih građana", a optužuju se da su navodno prisvojili poljoprivrednu imovinu, žitne useve i kulturna dobra, sprovode informativne operacije protiv Ukrajine i "uvode ruske obrazovne standarde sa antiukrajinskim narativima" na teritoriji Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti.

Sankcije se odnose na ruske državne službenike među kojima je i šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalnog izaslanika ruskog predsednika Kiril Dmitrijev.

Zanimljivo da je upravo Dmitrijev nedavno boravio u Americi kako bi pregovarao sa američkom stranom o miru, ali ga Zelenski optužuje da tobož radi suprotno. I dok je Dmitrijev sa Trampovom administracijom razgovarao o mirovnim planovima, Zelenski je u tom istom Vašingtonu tražio još oružja kako bi nastavio sukob.

Foto: Tanjug

Osim Dmitrijeva, na ukrajinskom crnom spisku se nalaze general-potpukovnik Aleksandar Zorin iz ruskog pregovaračkog tima, bivši šef Ustavnog suda Ukrajine Aleksandar Tupicki, zamenik ministra prosvete Rusije Aleksandar Bugajev, ministarka poljoprivrede Rusije Oksana Lut i zamenik ministra nauke i obrazovanja Rusije Andrej Omeljčuk.

Drugim ukazom sankcije su uvedene protiv pet pravnih lica – ruskih izdavačkih kuća koje se "bave opravdavanjem agresije, širenjem ruske propagande širom sveta i podsticanjem antiukrajinskih osećanja na teritorijama Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti.

- Radićemo na tome da ovim izdavačkim kućama bude zabranjeno učešće na međunarodnim sajmovima knjiga i da njihovi proizvodi budu uklonjeni sa onlajn prodajnih platformi širom sveta - izjavio je savetnik Zelenskog za sankcionu politiku Vladislav Vlasijuk.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - "Novosti" sa predsednikom Vučićem u Moskvi