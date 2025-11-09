STIGLA HITNA VEST IZ MOSKVE: Evo da li je Putin naredio početak nuklearnih proba

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin više puta izjavio da je Rusija posvećena zabrani nuklearnih proba i da nije izdao naređenje za početak priprema za takve probe.

Foto: Shutterstock/Profimedia

"Putin je više puta rekao da je Rusija posvećena svojim obavezama da zabrani nuklearne probe. Predsednik nije dao nikakva naređenja za početak priprema. Prvo, moramo da shvatimo da li nam je potrebno da to uradimo. Ovo mora biti veoma ozbiljna, dobro utemeljena i pažljivo razmotrena odluka. Naši stručnjaci će raditi na tome", rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.

Peskov je naveo da odluka o sprovođenju nuklearnih proba mora biti dobro utemeljena i pažljivo razmotrena, kao i da će Rusija, ako neka druga zemlja prekrši svoje obaveze oko nuklearnih testiranja, morati to da učini u reciprocitetu.

Tokom sastanka Saveta bezbednosti Rusije kojim je predsedavao Putin, ministar odbrane Andrej Belousov je u sredu, 5. novembra izjavio da smatra da je prikladno započeti pripreme za nastavak nuklearnih proba na poligonu Nova Zemlja, a Putin je nakon toga naredio da se prikupe informacije, sprovede analiza i daju predlozi u vezi sa mogućim početkom priprema za testiranje nuklearnog oružja.

Peskov je istakao da je Mosvki potrebno pojašnjenje Vašingtona povodom izjava američkog predsednika Donalda Trampa o nuklearnim testiranjima.

Tramp je prošle nedelje izjavio da je naredio Pentagonu da počne testiranje američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi" kao odgovor na "program testiranja drugih zemalja".

Rusija je nedavno predstavila testiranja nuklearnog podvodnog drona "Posejdon" i krstareće rakete sposobne za nošenje nuklearnog oružja "Burevestnik".



(Tanjug)

