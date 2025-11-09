KIJEVU U TOTALNOM MRAKU: Ruski msovni višečasovni udari napravili haos
SINOĆ je u prestonici Ukrajine nestalo struje.
Masovni, višečasovni nestanci struje počeli su u Ukrajini 10. oktobra.
Juče je kompanija Centrenergo objavila da su sve državne termoelektrane u Ukrajini prestale da proizvode struju zbog ruskih udara.
(Sputnjik)
