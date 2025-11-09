Svet

KIJEVU U TOTALNOM MRAKU: Ruski msovni višečasovni udari napravili haos

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 11. 2025. u 07:24

SINOĆ je u prestonici Ukrajine nestalo struje.

Foto Tanjug/AP

Masovni, višečasovni nestanci struje počeli su u Ukrajini 10. oktobra.

Juče je kompanija Centrenergo objavila da su sve državne termoelektrane u Ukrajini prestale da proizvode struju zbog ruskih udara.

(Sputnjik)

