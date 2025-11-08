SKINUO SKALPOVE SKORO SVIM ZAPADNIM TENKOVIMA: Ruska protivtenkovska raketa nezaustavljiva za NATO oklop (VIDEO)

RUSKI protivtenkovski raketni sistem "Kornet" navodno je postigao nekoliko hiljada potvrđenih uništenja u borbi, većinu njih u tekućem rusko-ukrajinskom ratu protiv vozila ukrajinske vojske.

Foto printskrin VK/ TRETЬЯ MIROVAЯ VOЙNA





Foto: Profimedia

Ovo ima efekat značajnog poboljšanja njenih prodornih sposobnosti. Posebno veličina druge bojeve glave doprinosi njenom preživljavanju protiv kontramera kao što je eksplozivni reaktivni oklop.

Kancelarija za štampu ruskog državnog odbrambenog konglomerata Rosteh nedavno je komentarisala performanse sistema kada je izveštavala o isporuci nove serije ruskoj vojsci, primetivši:

Foto printskrin telegram rvvoenkor

„U oblasti specijalne vojne operacije, ruski vojnici su pogodili tako zaštićene ciljeve kao što su neprijateljski kontrolni punktovi dronova i zemunice sa granatama Krasnopolj. Ova municija je takođe korišćena za pogađanje mobilnih oklopnih ciljeva, kao što su tenkovi Abrams i Leopard. Ruski vojnici nazivaju "Kornet" spaljivačem neprijateljskog oklopa. Oružje ima evidenciju hiljada uspešno uništenih ciljeva, među kojima su tenkovi Leopard i Čelindžer, pešadijska borbena vozila Bredli i druga oklopna vozila zapadne proizvodnje, neprijateljska uporišta i utvrđenja“, dodaje se u saopštenju, napominjući:

„Koristi se iz raznih skloništa, montiran na bagije i kvadove. Za njega je kreiran daljinski upravljani panel kako bi se osigurala bezbednost operatera u slučaju neprijateljske uzvratne vatre.“

Od kada je Kornet prvi put ušao u upotrebu, nastavljeno je razvijanje novih i poboljšanih varijanti, a najznačajniji je Kornet-EM povećanog dometa koji ima mogućnosti automatskog praćenja ciljeva i naprednije kontramere protiv eksplozivnog reaktivnog oklopa. Ruski predsednik Vladimir Putin je sredinom 2023. godine pohvalio performanse sistema, navodeći da postoji potreba za proizvodnjom većih količina. Kornet je dobio dodatnu pažnju javnosti u septembru te godine kada mu je pripisano da je postigao prvo uništenje britanskog Čelindžera 2 na terenu, samo nekoliko dana nakon prvog raspoređivanja tenkova za operacije na frontu. Sistem je, međutim, ometan nedostatkom mogućnosti „ispali i zaboravi“, što se vidi kod rivala poput američkog Džavelina i kineskog HJ-12, pri čemu je Rusija dobila protivtenkovsku raketu sa takvim mogućnostima tek nakon kupovine Bulse-4 od Severne Koreje.

Foto printskrin Iks X@yugoslav_luka

„Korneti“ su prvi put korišćeni u borbi tokom invazije na Irak koju su predvodile SAD 2003. godine, nakon što su jedinice iračke Republikanske garde dobile rakete putem poslova na crnom tržištu i prkoseći embargu na oružje koji je uveo Savet bezbednosti UN. Rakete su se pokazale veoma efikasnim protiv američkih tenkova Abrams i borbenih vozila Bredli. Korneti su ponovo korišćeni tri godine kasnije protiv izraelskih tenkova Merkava, uključujući poboljšanu varijantu Merkava IV, kada ih je koristila paravojna grupa Hezbolah 2006. godine, probivši oklop najmanje dvadesetak tenkova.

Milicije terorističke grupe Islamska država takođe su veoma efikasno koristile zarobljene „Kornete“ kako bi onesposobile više iračkih tenkova Abrams od 2014. godine, a neki izveštaji ukazuju da su Kornete sa velikim efektom koristile i jedinice Islamske države protiv turskih tenkova Leopard 2 u Siriji.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć