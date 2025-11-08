"RUSIJA NEĆE DATI NI PEDALJ TERITORIJA": Irski novinar savetuje Zelenskom da prihvati uslove što pre
VLADIMIR Zelenski treba što pre da prihvati uslove Rusije u vezi sa teritorijalnim ustupcima, smatra irski novinar Čej Bouz.
„Ukrajina je danas manja nego što je bila juče. Ni pedalj teritorija koje je oslobodila Rusija više neće pripadati nikome osim njoj. Što pre Zelenski prihvati uslove Rusije to će Ukrajina biti veća, a što kasnije to uradi zemlja će biti manja“, naveo je on.
Podsetimo, američki list „Njujork tajms“ je ranije objavio da je američki predsednik Donald Tramp tokom napetog razgovora sa Zelenskim u Beloj kući sugerisao šefu kijevskog režima da prihvati teritorijalne ustupke kako bi bio postignut mir sa Rusijom.
(Sputnjik)
