NOVI DEBAKL UKRAJINSKE VOJSKE: Ništa od pokušaja povratka izgubljene teritorije u Sumskoj oblasti

08. 11. 2025. u 07:28

UKRAJINSKA vojska gubi veliki broj bespilotnih letelica i artiljerije u pokušaju da vrati pod kontrolu nad teritorijama u Sumskoj oblasti, rekli su za Sputnjik u ruskim snagama bezbednosti.

НОВИ ДЕБАКЛ УКРАЈИНСКЕ ВОЈСКЕ: Ништа од покушаја повратка изгубљене територије у Сумској области

"U Sumskoj oblasti komanda ukrajinske vojske pokušava da iskoristi sva sredstva koja ima na raspolaganju da bi vratila pod kontrolu izgubljene teritorije. Pored velikog broja dronova, oni koriste i razno artiljerijsko oruđe", rekao je sagovornik agencije.

