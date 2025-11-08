NOVI DEBAKL UKRAJINSKE VOJSKE: Ništa od pokušaja povratka izgubljene teritorije u Sumskoj oblasti
UKRAJINSKA vojska gubi veliki broj bespilotnih letelica i artiljerije u pokušaju da vrati pod kontrolu nad teritorijama u Sumskoj oblasti, rekli su za Sputnjik u ruskim snagama bezbednosti.
"U Sumskoj oblasti komanda ukrajinske vojske pokušava da iskoristi sva sredstva koja ima na raspolaganju da bi vratila pod kontrolu izgubljene teritorije. Pored velikog broja dronova, oni koriste i razno artiljerijsko oruđe", rekao je sagovornik agencije.
(Sputnjik)
