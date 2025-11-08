ČUVAO "BOBUR", OROBIO LUVR? Ko su kradljivci osumnjičeni za pljačku kraljevskog nakita u Parizu

Poklonik društvenih mreža, raznosač dečjih igračaka, ilegalni taksista, ljubitelj brzine i gimnastike u otvorenom prostoru.

Foto: Goran Čvorović

Sve je to sastavni deo biografije jednog od uhapšenih koji su osumnjičeni za pljačku Luvra. Ali, najzamljivije u tome je što je Abdulaj N. (39) u svojoj karijeri bio i – radnik na obezbeđenju. Ovaj posao obavljao je u prestižnom Nacionalnom centru za umetnost i kulturu "Žorž Popmidu", muzeju savremene umetnosti poznatom po familijarnom imenu "Bobur", kao i u efemernom muzeju "Albine" u svom gradu.

Abdulaj N. je na društvenim mrežama imao nadimak "Dudu Kros Bitim", što bi u prevodu značilo da je ljubitelj "rodea na asfaltu", odnosno brze vožnje motora u urbanim uslovima. Ranije je, dok je bio mlađi, postavljao snimke svoje spektakularne vožnje po parkinzima supermarketa u kraju. Kasnije je više voleo da ističe svoje gimnastičke sposobnosti. Nosio je traku oko glave i bio "influenser u svom naselju". Voli američke serije, rep i snoubord.

Živi u Obervilijeu, u severnom pariskom predgrađu, u neposrednoj blizini Stadiona Francuske u oblasti Sena Sen Deni. Komšije ga opisuju kao blagog i dobrog suseda, uvek spremnog da pomogne, i ne mogu čudom da se načude da bi on mogao da bude u timu pljačkaša nacionalnog blaga iz Luvra. To im, jednostavno, nije kompatibilno s nekim ko je starijim ljudima rado nosio cegere s pijace.

Svoju prirodu je, očigledno, vešto krio, jer je njegov sudski dosije podebeo. Ima 15 presuda. Na spisku su sitne krađe, brza vožnja i ilegalni motokros, beg prilikom legitimisanja i posedovanje narkotika. Ali, i pljačka prodavnice nakita u pariskom kvartu Barbes 2014. godine, zbog čega je bio i u zatvoru. Kažnjen je sa tri godine iza rešetaka. Pljačku baš i nije izveo na visokom nivou, koristeći lažno oružje. Pobegao je na skuteru, onako kako su s plenom odlepršali i objači Luvra. To ga je, moguće, inspirisalo na mnogo veće pothvate.

Njegov saučesnik, s kojim je zajedno uhapšen, Ajed G. (34), poreklom je Alžirac i u Francuskoj živi od 2010. godine. Bio je raznosač. Njegov opis takođe ne pasuje uz nekoga ko bi mogao da organizuje tako spektakularnu pljačku.

- Njihov profil ne odgovara onome koji se u principu povezuje s visokim spektrom organizovanog kriminala – potvrdila je državna tužiteljka iz Pariza Lor Bekio.

Njih dvojica su istrazi dala samo površne podatke na osnovu kojih ne može da se zaključi ko bi mogao da bude naručilac krađe vredne 88 miliona evra. Oni delimično priznaju učešće. Alžirac ističe mogućeg naručioca iz inostranstva, ali bez detalja.

Sve to ne daje baš zamišljenu sliku neuhvatljivih kradljivaca s filmskog platna koji su se usudili da opljačkaju kraljevski nakit. Jedan od saučesnika tako je u istrazi istakao da nije ni znao da ide u pljačku Luvra i da je mislio da se najposećeniji muzej na svetu nalazi samo u Piramidi podignutoj u dvorištu! Drugi je mislio da je Luvr, nedeljom, kada se dogodila krađa – zatvoren. Za sobom su posejali sijaset tragova, do te mere da su istražni organi bili zapanjeni amaterizmom autora "pljačke veka". Ali, nakita i dalje nema.

MOZAK OPERACIJE

Iza rešetaka se nalaze još muškarac i žena stari 37 i 38godina. Ovaj par negira bilo kakvo učešće u pljački. Muškarac iza sebe ima 11 presuda, dok žena nema sudski dosije. Ali, ni njih dvoje se ne čine kao da su "mozak" operacije u Luvru.

VEŠTAČKI LOPOVI

Društvenim mrežama kruže ovih dana fotografije navodne dvojice pljačkaša Luvra. Mreže su se usijale, ali se ispostavilo da su njihovi "potreti" proizvod veštačke inteligencije.