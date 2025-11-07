VENECUELA TRAŽI VOJNU POMOĆ RUSIJE: Stigao odgovor iz Moskve

RUSIJA je spremna da odgovori na zahteve Venecuele za pomoć, ali istovremeno poziva na izbegavanje bilo kakve eskalacije napetosti u regionu, saopštila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

FOTO: Tanjug/AP

Madurov apel Moskvi

Ova izjava dolazi nakon što je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uputio apel Moskvi za vojnu podršku.

Njegov zahtev obuhvata popravke borbenih aviona „Suhoj“ ruske proizvodnje, nadogradnju radarskih sistema i isporuku raketnih sistema.

Karakas taj potez opravdava kao odgovor na rastuće pretnje iz Vašingtona, koji je, prema njihovim tvrdnjama, poslednjih meseci značajno povećao vojno prisustvo na Karibima.

Napetosti na Karibima

Podsetimo, američka vojska poslednjih meseci pojačala je prisustvo u Karipskom moru i u blizini Venecuele.

🚨 🇺🇸 🇻🇪 BREAKING: Venezuela is preparing for war with the USA.



125,000 soldiers have been mobilized.



Military training has begun, teaching civilians how to use weapons.pic.twitter.com/HBeMJut1bY — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 28, 2025

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa taj potez naziva delom borbe protiv narkokartela, dok Karakas to vidi kao direktnu pretnju.

Pentagon je rasporedio razarače, podmornice i borbene avione F-35 u području oko Porto Rika i južnog dela Kariba, čime je region postao jedno od ključnih žarišta napetosti između Vašingtona i saveznika Rusije.

Jačanje veza Moskve i Karakasa

Istovremeno, Venecuela sve otvorenije učvršćuje odnose sa Moskvom. Poslednjih nedelja potpisani su novi sporazumi o vojnoj i energetskoj saradnji, a ruski zvaničnici redovno ističu da su spremni „da podrže prijateljski narod Venecuele“.

Takav razvoj događaja dodatno pojačava napetosti u regionu, u trenutku kada se Karakas sve češće poziva na „agresivnu politiku Sjedinjenih Država“ i traži veću podršku svojih saveznika, pre svega Rusije.