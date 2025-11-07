NEMAČKI GENERAL UPOZORAVA: Rusija ima kapacitet da napadne NATO već sutra
RUSIJA ima kapacitet da pokrene ograničeni napad na teritoriju NATO-a u bilo kom trenutku, rekao je visoki nemački vojni zvaničnik general-potpukovnik Aleksander Zolfrank.
Zolfrank je u intervjuu za Rojters upozorio da bi, gledano kroz trenutne mogućnosti i borbenu moć Rusije, ta zemlja "mogla da započne napad malih razmera na teritoriju NATO-a već sutra".
General, koji predvodi nemačku komandu za zajedničke operacije i nadgleda planiranje odbrane, takođe je ponovio ranija upozorenja da bi Rusija mogla da izvrši napad velikih razmera na Alijansu do 2029. godine ukoliko nastavi sa naoružavanjem.
Govoreći u svom sedištu - prostranoj kasarni severno od Berlina, Zolfrank je rekao da, uprkos neuspesima u Ukrajini, rusko vazduhoplovstvo zadržava značajnu borbenu snagu, a njene nuklearne i raketne snage ostaju nepromenjene.
Iako je Crnomorska flota pretrpela gubitke, druge ruske flote, kako je rekao, nisu umanjene, a kopnene snage trpe gubitke dok Rusija nastoji da poveća ukupan broj vojnika na 1,5 miliona.
Nedavni upadi dronova u poljski vazdušni prostor pojačali su zabrinutost Zapada zbog moguće eskalacije, naveo je Zolfrank.
Nemačka planira da proširi svoje oružane snage za 60.000 vojnika, čime se ukupan broj vojnog osoblja povećava na oko 260.000.
On je objasnio da tri faktora - ruska vojna snaga, vojni dosije i vođstvo, određuju mogućnost napada, ali da će konačna odluka u velikoj meri da zavisi od ponašanja zapadnih saveznika.
- Ova tri faktora me dovode do zaključka da je ruski napad moguć. Da li će se to dogoditi ili ne, zavisi u velikoj meri od našeg ponašanja - rekao je on.
General je upozorio i na "hibridnu taktiku" Moskve, uključujući dron-upade, kao deo "nelinearnog ratovanja" koje, prema ruskoj doktrini, prethodi upotrebi konvencionalnog oružja i uključuje pretnje upotrebom nuklearnog oružja, što je opisao kao "rat zastrašivanjem".
Cilj, dodao je, jeste da se izazove nesigurnost, širi strah, nanese šteta, špijunira i testira otpornost Alijanse, zaključio je Zolfrank.
