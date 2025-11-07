RUSI ZAVRŠAVAJU ČIŠĆENJE ZAPADNOG DELA: Ključni grad pada u ruke Moskve, sve teža situacija za Ukrajinu
ŠTURMOVI odred grupacije „Zapad“ završava čišćenje zapadnog dela Kupjanska, izjavio je komandir jurišnog odreda 121. motorizovanog puka, pozivnim imenom Lavrik, u video-snimku koji je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije.
- Moj odred završava čišćenje zapadnog dela Kupjanska, tokom poslednja 24 sata oslobodili smo još šesnaest zgrada - rekao je Lavrik.
Potpuno okruženje ukrajinskih snaga
Do kraja oktobra grupacija „Zapad“ uspostavila je kontrolu nad prelazom preko reke Oskol i opkolila Kupjansk, gde se nalazi oko pet hiljada ukrajinskih vojnika.
Istovremeno, jedinice grupacije „Centar“ završile su okruženje ukrajinskih snaga u oblasti Krasnoarmejska i Dimitrova. Rusija je pozvala ukrajinske vojnike da se predaju.
Kupjansk je jedan od ključnih gradova za ukrajinsku odbranu u istočnoj Harkovskoj oblasti.
Grad leži na reci Oskol, koja ga deli na dva dela i predstavlja prirodni odbrambeni pojas duž kojeg prolazi linija fronta. Zauzimanje Kupjanska omogućilo bi ruskoj vojsci da pređe reku i nastavi napredovanje zapadno u Harkovskoj oblasti.
Strateški značaj Krasnoarmejska (Pokrovsk) i Dimitrova
Dimitrov i Krasnoarmejsk čine zajedničku urbanu aglomeraciju i predstavljaju jedan od najvažnijih transportnih čvorova ukrajinske vojske u Donbasu.
Kroz njih je prolazio značajan deo snabdevanja i dovođenja pojačanja ka Časovom Jaru preko Konstantinovke. Ovaj čvor je takođe igrao ključnu ulogu u isporuci municije u Selidovo.
Krasnoarmejsk je dugo bio temelj ukrajinske odbrane na ovom delu fronta u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Kritična situacija za ukrajinske snage
Ruski borci nastavljaju da postepeno sužavaju obruč oko ukrajinskih jedinica. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, blokada se dodatno stešnjava i sa severoistoka, u oblasti sela Petropavlovka.
Ukrajinske jedinice, kako je navedeno, nalaze se u kritičnom položaju i nemaju izglede za spas osim predaje.
U Ministarstvu odbrane Rusije ocenili su da predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski „ili pokušava da sakrije stvarno stanje praveći izjave o navodnom čišćenju ovih područja, ili je u potpunosti izgubio kontakt sa stvarnošću“.
