ANĐELINA DŽOLI PEŠICE UŠLA U UKRAJINU: Usledila je prava drama
IZNENADNA poseta glumice Anđeline Džoli Ukrajini izazvala je pažnju javnosti zbog neobičnog incidenta u njenoj pratnji – jedan član njenog tima iznenada je mobilisan u ukrajinsku vojsku, prenosi Politiko.
Anđelina Džoli bez najave stigla u Herson
Zvezda filma Tomb Raider, koja je putovala u svojstvu ambasadorke UNICEF-a, posetila je u utorak grad Herson, na samoj liniji odbrane Ukrajine od ruske vojske.
Ovo je njen drugi dolazak u Ukrajinu od početka sukoba 2022. godine - prethodno je posetila Lavov.
Prema rečima visokog ukrajinskog zvaničnika, jedan član Džolinine pratnje imao je incident s vojnim regruterima na kontrolnom punktu, ali vlasti još uvek pokušavaju da utvrde tačne okolnosti.
Isti izvor dodaje da Džoli nije unapred obavestila ukrajinsku vladu o poseti i da je u zemlju ušla pešice.
Vozač Džoli mobilisan u vojsku?
Komanda ukrajinskih kopnenih snaga naknadno je objavila saopštenje u četiri pasusa, u kojem se navodi da je osoba koja je pozvana u vojsku bila Džolin vozač. Saopštenje je, međutim, brzo obrisano, a vojska je za Politiko izjavila da „ne može ni da potvrdi ni da demantuje“ šta se tačno dogodilo.
- Informacije koje kruže medijima su iskrivljene. Sprovodi se istraga i utvrđuju se sve okolnosti - poručili su iz vojske.
Regionalni vojni odsek u Mikolajevu potvrdio je događaj, navodeći da je vozač vojni rezervista kome je naloženo da se javi na obuku.
Nije poznato da li je odmah upućen na vojni zadatak ili će se javiti u kasnijem terminu.
Džolin tim bez komentara, javnost u neverici
Predstavnik Anđeline Džoli odbio je da da zvaničan komentar, dok su društvene mreže preplavljene snimcima i spekulacijama.
Lokalni portal Nikvesti objavio je video na kojem se vidi Džoli u Mikolajevskoj oblasti, a snimak se brzo proširio internetom.
Incident je izazvao lavinu reakcija i pitanja u javnosti — od bezbednosti stranaca u zoni rata, do načina na koji ukrajinska vojska sprovodi mobilizaciju.
