ZELENSKI O SITUACIJI NA FRONTU: Razumete koliko nam je teško
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se skoro trećina borbi na frontu, u ratu sa Rusijom, trenutvo vodi u regionu Pokrovska, na jugoistoku Ukrajine.
- Trideset odsto svih borbenih operacija na frontu se odvija u Pokrovsku. Štaviše, 50 odsto svih upotreba navođenih bombi ide na Pokrovsk. Razumete koliko nam je teško - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi Ukrinform.
On je kazao da je štabu odbrambenih snaga razmatrana i situacija i u vezi sa Kupjanskom Zelenski je kazao da na Limanskom i Kramatorskom pravcu nema promena, kao i da se borbe nastavljaju u Kostjantinivki i Dobropilju.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
