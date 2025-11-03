ZELENSKI O SITUACIJI NA FRONTU: Razumete koliko nam je teško

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se skoro trećina borbi na frontu, u ratu sa Rusijom, trenutvo vodi u regionu Pokrovska, na jugoistoku Ukrajine.

- Trideset odsto svih borbenih operacija na frontu se odvija u Pokrovsku. Štaviše, 50 odsto svih upotreba navođenih bombi ide na Pokrovsk. Razumete koliko nam je teško - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi Ukrinform.

On je kazao da je štabu odbrambenih snaga razmatrana i situacija i u vezi sa Kupjanskom Zelenski je kazao da na Limanskom i Kramatorskom pravcu nema promena, kao i da se borbe nastavljaju u Kostjantinivki i Dobropilju.