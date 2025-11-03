SVET IDE KA NUKLEARNOM RATU? Amerika testira smrtonosnu raketu (VIDEO)

SAD zakazale su svoje prvo testiranje interkontinentalne balističke rakete (ICBM) sposobne za nošenje nuklearnog oružja, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp naredio obnovu testiranja, prenosi "Njuzvik".

Probno lansiranje američke rakete "Minutmen III" trebalo bi da se održi između srede i četvrtka.

Raketa će biti lansirana iz svemirske baze Vandenberg u Kaliforniji, a trebalo bi da dostigne poligon za testiranje protivraketne odbrane Ronald Regan na atolu Kvadžalein, u Maršalskim Ostrvima, u središnjem delu Tihog okeana.

Ako se lansiranje potvrdi, letelica će pratiti sličnu putanju kao i tokom testiranja u maju ove godine, kada je nenaoružana raketa sa jednim povratnim modulom preletela oko 6.800 kilometara od Kalifornije prema zapadu.

Ovo bi bilo drugo testiranje američkih nuklearnih snaga u poslednjih nekoliko meseci. U septembru je podmornica američke mornarice ispalila četiri nenaoružane balističke rakete "Trident II D5" u Atlantskom okeanu kod obale Floride.

In May, an unarmed Minuteman III nuclear-capable missile was tested from California to the Marshall Islands — a routine quarterly check of the land-based deterrent. Far rarer: ballistic-missile launches from submarines where ~70% of U.S. nuclear warheads are deployed. pic.twitter.com/tsyRoKNYDH — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 3, 2025

Domet od 9.600 kilometara

Prema podacima Federacije američkih naučnika (FAS), američko vazduhoplovstvo raspolaže sa oko 400 raketa "Minutmen III" raspoređenih u silosima u Koloradu, Montani, Nebraski, Severnoj Dakoti i Vajomingu. Svaka od njih ima domet veći od 9.600 kilometara. Iako je svakom projektilu dodeljena jedna nuklearna bojeva glava, tehnički su sposobni da nose dve ili tri.

Prošle nedelje predsednik Tramp objavio je da je naredio Ministarstvu odbrane da "odmah započne sa testiranjem nuklearnog oružja", opravdavajući odluku time što Rusija i Kina, glavni američki nuklearni rivali, sprovode sopstvene probe.

Američki ministar energetike Kris Rajt naknadno je pojasnio da testiranja neće uključivati stvarne nuklearne eksplozije, već simulacije svih drugih faza procesa, kako bi se proverila pouzdanost sistema koji bi u stvarnim uslovima aktivirao nuklearnu reakciju.

Redovni testovi, a ne odgovor na sukobe

Iz Zapovedništva za globalne udare američkog vazduhoplovstva poručili su da je reč o "rutinskom i redovnom testiranju" koje se sprovodi nekoliko puta godišnje.

"Ovi testovi planirani su unapred i nisu povezani sa aktuelnim svetskim događajima. Cilj testiranja je potvrditi da američko nuklearno odvraćanje ostaje sigurno, pouzdano, efikasno i sposobno da odgovori na pretnje 21. veka, te da uveri naše saveznike u američku odbrambenu spremnost, navodi se u saopštenju objavljenom nakon poslednjeg majskog lansiranja.

Još nije poznato kako će Rusija i Kina reagovati ako se planirano testiranje sprovede. Moskva je nedavno testirala torpedo sposoban za nošenje nuklearne bojeve glave, dok je Peking predstavio novu interkontinentalnu raketu za koju tvrdi da može "dosegnuti bilo koju tačku na planeti".

(Index.hr)

