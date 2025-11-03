NIJE "ER FORS", ALI JESTE BROJ JEDAN: Erbas A350 "Kontrad Adenauer", rezervisan za nemačkog kancelara i saveznog predsednika

NIJE toliko popularan kao kultni vazduhoplov američkog predsednika, "Er fors 1", ali je, bez sumnje, primamljiv za javnost. Ovim rečima, magazin "Štern" počinje reportažu o avionu nemačkog kancelara i predsednika, "erbasu A350", jednoj od najmodernijih letelica vlade u Berlinu. Uz njega, zvaničnici nemačkog državnog vrha imaju još dva ista tipa aviona, ali bez toliko VIP elemenata. Nabavka tri "erbasa" koštala je saveznu kasu prema internoj dokumentaciji, okruglo 1,2 milijarde evra.

Foto: Tanjug/AP

To je oko 400 miliona po komadu, izveštava portal Kapital.de. koji navodi da su standardne kataloške cene "erbasa" tog tipa oko 317 miliona. Cene letelica vladine avioflote znatno je podigla posebna VIP oprema. Avion broj jedan, "Konrad Adenauer", najluksuzniji i najskuplji, dobio je ime po prvom kancelaru ujedinjene Nemačke, a ostala dva po Teodoru Hojsu, jednom od osnivača nemačkih liberala, i Kurtu Šumaheru, istaknutom političaru, vatrenom protivniku nacističkog režima.

Osim kancelara i saveznog predsednika, flotu koriste i predsednik Bundestaga, Bundesrata i Saveznog ustavnog suda, kao i savezni ministri. Za sve letove državnog vrha, zaduženo je Ratno vazduhoplovstvo Saveznog ministarstva odbrane, sa sedištem u vojnom delu aerodroma Keln-Bon. Ova međunarodna civilna vazdušna luka nalazi se na pola puta između dva grada, tačnije, na 15 kilometara jugoistočno od centra Kelna i 16 kilometara od Bona.

Za piste u vojnom delu ovog aerodroma nema pauze, aktivne su 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Pored tri "erbasa", u floti je još 18 aviona. Misija Ratnog vazduhoplovstva, osim državnih turneja, zadužena je i za transport trupa, humanitarne i letove za medicinsku evakuaciju (MedEvak). Zato se "erbas A350", za samo nekoliko sati, može pretvoriti u leteću bolnicu.

U prednjem delu ove letelice, nalazi se VIP apartman sa spavaćom i radnom sobom, tuš-kabinom i konferencijskom salom. Leteći stan, rezervisan je za kancelara Fridriha Merca, ali i predsednika Frank-Valtera Štajnmajera. Tu su i biznis klasa za delegacije i premijum ekonomski deo, namenjen osoblju i timovima za obezbeđenje. Sastavni deo je prostorija za intenzivnu negu sa aparatima za reanimaciju. U zadnjem delu letelice su dodatna sedišta koja se popune kad je na letu veći broj putnika. Tu su smešteni i novinari koji prate zvaničnike u državnim posetama, ali oni, ističe Štern, putuju o sopstvenom trošku.

- Na prvi pogled sve deluje luksuzno, pa ipak, u poređenju sa vladinim avionima drugih zemalja, mi poslujemo prilično skromno - kaže pilot sa stažom dužim od 20 godina, čije se ime iz bezbednosnih razloga ne otkriva. - Avioni našeg Ratnog vazduhoplovstva, opremljeni su sistemima za samozaštitu i komunikaciju kakvih nema u civilnim letelicama, ali o njihovoj funkcionalnosti ne smem ništa da kažem, a kamoli o operativnim detaljima, osim da postoje da bi se obezbedila maksimalna bezbednost šefa države u vazduhu.

Uprkos vojnim oznakama, ovi avioni nemaju poseban status u vazdušnom saobraćaju i kako objašnjava pilot, lete po istim pravilima kao i svaka druga avio-kompanija. Ipak, u jednom slučaju, let dobija prioritet na svetskom nebu, a to je ako je u avionu savezni predsednik, trenutno, Štajnmajer.

Piloti vazduhoplovnih snaga regrutuju se obično iz sektora transportne avijacije Bundesvera. Prehodno, naravno, prolaze specijalnu obuku za "erbas A350", koja se odvija u "Lufthanzinoj" bazi za edukaciju u Minhenu, gde stiču i ovlašćenje za pilotiranje određenim tipovima vazduhoplova i trening za redovne letove. Potom sledi posebna vladina linijska obuka u realnim operativnim uslovima.

Moderni model upravljanja avionom fly-by-wire u "erbasu" znatno olakšava rad. U pitanju je poluautomatski i kompjuterski regulisan sistem za kontrolu leta aviona, ili svemirske letelice.

- Avion leti neverovatno stabilno - kaže pilot. - Može se reći da je napravljen za duge relacije. Za nas je ovo najtiše radno mesto na svetu.

Vladine letove mnogo toga razlikuje od redovnih linija. Vreme poletanja određuje politička agenda, a posade ostaju fleksibilne, takoreći "na čiviluku".

- Ponekad čekamo satima, nekad poletimo ranije - objašnjava pilot taj diskretan deo nemačke državne arhitekture. - Ako se rokovi produže, posada se zameni drugom. Sve to, deo je naše svakodnevne rutine.

Avioni A350 nemačkog Ratnog vazduhoplovstva više su od običnih letelica koje prevoze putnike. Oni su mobilni vladini štabovi, komunikacioni centri i, u vanrednim situacijama, spasilačke platforme.

- To nije samo posao. Kad letimo, mi predstavljamo Nemačku - ističe pilot.

Ministri u Mercovoj vladi lete avionom tipa "global 5000", kao i "erbasom A321", koji poleću iz baze u Kelnu. Kad ne lete, parkirani su u vojnom delu aerodroma Berlin-Tegel.

Flota

OSIM tri "erbasa", vladina flota ima i dva aviona A321LR za srednje udaljenosti, dva aviona A319CJ, kao i nekoliko poslovnih aviona "global 5000/6000". Kabinet kancelara Merca raspolaže i helikopterima AS532 Kugar i H145M, namenjene domaćim letovima.

Radarski i PVO sistemi

AVIONI tipa "erbas A350", opremljeni su naprednim komunikacionim, radarskim i protivraketnim sistemima. Raspolažu sistemom za odbranu velikih aviona (LAIRCM) koji ih štiti od dolazećih raketa. Dodatni sistemi, poput usmerenih infracrvenih protivmera, biće ugrađeni dogodine. Ove letelice imaju naprednu komunikacionu i radarsku tehnologiju. Konstrukcija A350 je izrazito lagana, zahvaljujući trupu i krilima od ugljeničnih vlakana, omogućava izuzetno duge letove, najduži je bio 17.000 kilometara.