UKRAJINCI ŽESTOKO NAPALI DRONOVIMA: Pogođeni civilni brodovi u Rusiji
PREMA podacima Ministarstva odbrane RF, tokom prethodne noći oborena su 32 ukrajinska drona iznad Krasnodarskog kraja, 39 iznad Crnog mora i tri iznad Azovskog mora
Ukrajinske snage pogodile su strane civilne brodove tokom noćnog napada dronovima na ruski grad Tuapse u Krasnodarskom kraju, saopštio je Operativni štab ove oblasti.
- Kao posledica napada bespilotnih letelica na luku Tuapse u noći između 1. i 2. novembra, oštećena su dva strana civilna broda - navedeno je u saopštenju.
Prema zvaničnim podacima, niko od članova posada nije povređen, a svi požari koji su nastali nakon udara su brzo ugašeni.
Napad je, prema informacijama lokalnih vlasti, izveden oko dva sata posle ponoći.
Prijavljeno je da su ostaci oborenih dronova pali na tanker koji se nalazio u luci, oštetivši njegovu palubnu nadgradnju, nakon čega je izbio požar. Od posledica napada oštećeni su i objekti i infrastruktura naftnog terminala, dok su na zgradi železničke stanice razbijeni prozori.
Osim toga, fragmenti dronova pogodili su treći sprat stambene zgrade u naselju Sosnovi u Tuapsinskom okrugu, takođe oštetivši prozore.
Prema podacima Ministarstva odbrane RF, tokom prethodne noći oborena su 32 ukrajinska drona iznad Krasnodarskog kraja, 39 iznad Crnog mora i tri iznad Azovskog mora.
Podsetimo, ranije ove nedelje portparol Ministarstva spoljnih poslova RF Marija Zaharova istakla je da Kijev nastavlja sa napadima na civile, dok u svetu sve više raste razumevanje za Rusiju.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)