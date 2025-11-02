Svet

UKRAJINCI ŽESTOKO NAPALI DRONOVIMA: Pogođeni civilni brodovi u Rusiji

02. 11. 2025. u 12:23

PREMA podacima Ministarstva odbrane RF, tokom prethodne noći oborena su 32 ukrajinska drona iznad Krasnodarskog kraja, 39 iznad Crnog mora i tri iznad Azovskog mora

УКРАЈИНЦИ ЖЕСТОКО НАПАЛИ ДРОНОВИМА: Погођени цивилни бродови у Русији

Foto: Tanjug/AP photo

Ukrajinske snage pogodile su strane civilne brodove tokom noćnog napada dronovima na ruski grad Tuapse u Krasnodarskom kraju, saopštio je Operativni štab ove oblasti.

- Kao posledica napada bespilotnih letelica na luku Tuapse u noći između 1. i 2. novembra, oštećena su dva strana civilna broda - navedeno je u saopštenju.

Prema zvaničnim podacima, niko od članova posada nije povređen, a svi požari koji su nastali nakon udara su brzo ugašeni.

Napad je, prema informacijama lokalnih vlasti, izveden oko dva sata posle ponoći.

Prijavljeno je da su ostaci oborenih dronova pali na tanker koji se nalazio u luci, oštetivši njegovu palubnu nadgradnju, nakon čega je izbio požar. Od posledica napada oštećeni su i objekti i infrastruktura naftnog terminala, dok su na zgradi železničke stanice razbijeni prozori.

Osim toga, fragmenti dronova pogodili su treći sprat stambene zgrade u naselju Sosnovi u Tuapsinskom okrugu, takođe oštetivši prozore.

Prema podacima Ministarstva odbrane RF, tokom prethodne noći oborena su 32 ukrajinska drona iznad Krasnodarskog kraja, 39 iznad Crnog mora i tri iznad Azovskog mora.

Podsetimo, ranije ove nedelje portparol Ministarstva spoljnih poslova RF Marija Zaharova istakla je da Kijev nastavlja sa napadima na civile, dok u svetu sve više raste razumevanje za Rusiju.

(RT Balkan)

