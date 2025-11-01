AMERIKANCI POČELI DA CRTAJU METE U VENECUELI: Kritične luke, baze i aerodromi na nišanu
PREMA pisanju Volstrit Žurnala, američka administracija razmatra mogućnost ciljanih vazdušnih napada na vojne objekte u Venecueli za koje obaveštajne službe sumnjaju da se koriste u švercu droge i logistici povezanoj sa kartelima.
U fokusu, kako navode izvori pomenutog lista, nalaze se lučka infrastruktura, pomorske baze i aerodromi koje bi udari trebalo da onemoguće kao tačke podrške nezakonitim tokovima.
U Vašingtonu, navodno, rasprava nije ograničena samo na diplomatske i sankcione mere. Iako se kopnena invazija zasad isključuje iz javnih razgovora, američki brodovi i izvidnički avionii pojačali su patrolu u karipskom regionu, a medijski navodi spominju i proširene tajne aktivnosti koje povezuju s radom obaveštajnih agencija. Volstrit Žurnal navodi da su neke od tih aktivnosti dobile odobrenje na nivou izvršne vlasti, što je izvor dodatno potvrdio listu.
Karakas je reagovao oštro. Venecuelanske vlasti su ponovile da su spremne za svaki scenario i istakle da raspolažu značajnim protivvazdušnim kapacitetima i raketnim sredstvima kratkog dometa, navodeći da poseduju naoružanje kojim bi mogli da odgovore na pokušaje agresije. Zvaničnici su upozorili da bi svako ulazak američkih aviona u zone efektivnog dejstva takvih sistema predstavljao ozbiljan rizik i da će se braniti u skladu s tim.
U službenim i nezvaničnim diskusijama u Vašingtonu, jedan od glavnih argumenata za moguću akciju jeste suzbijanje mreža krijumčarenja i slabljenje veze između vojnih struktura i narkokartela. Iz američkog ugla, operacije protiv tačaka logistike i transporta droge predstavljaju „ciljane“ mere kojima se želi izvršiti pritisak na režim kako bi promenio ponašanje, ili kako bi se obezbedio prostor za politički pritisak bez direktnog nametanja kinesko-ruskih i drugih geopolitičkih komplikacija. Volstrit Žurnal, pozivajući se na sagovornike iz Bele kuće i Pentagona, navodi da bi eventualne vazdušne akcije bile precizne i ograničene na ključne tačke infrastrukture.
Međutim, u međunarodnoj i pravnoj sferi postoje velike prepreke. Stratezi i diplomate podsećaju da bez mandata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ili bez eksplicitne odluke i podrške Kongresa, vojni udar na suverenu državu otvara brojna pravna i politička pitanja. Takođe, postoji bojazan od širenja sukoba i destabilizacije čitavog regiona, što bi zahtevalo pažljivo vaganje koristi i rizika.
U američkim izvorima se pominje i politički kontekst: predsednik Sjedinjenih Država i njegovi najbliži saradnici pod pritiskom su da pokažu odlučnost u borbi protiv narkokartela i mreža krijumčarenja, dok istovremeno moraju da ocenjuju geopolitičke posledice. U tom smislu, pritisak na Venecuelu od strane Vašingtona tumači se i kao nastavak dužeg niza mera — od ekonomskih sankcija do diplomatske izolacije — koje su usmerene na smenjivanje ili oslabljenje režima Nikolasa Madura.
U Venecueli su se u javnim istupima pojavili i glasovi koji pozdravljaju tvrd stav SAD, među kojima su i neka opoziciona lica i pojedinci u inostranstvu koji smatraju da je vojnim pritiskom moguće ubrzati promenu vlasti. Međutim, takvi stavovi su kontroverzni i ne predstavljaju opšti konsenzus u regionu, gde su mnoge zemlje zabrinute zbog potencijalnog presedana i neposrednih posledica za bezbednost i izbegličke tokove.
Za sada, kako navodi Volstrit Žurnal, konačna odluka nije doneta. Pentagon nastavlja da sprovodi izviđanja i planiranje, dok se u kabinetu Bele kuće razmatraju pravni, politički i operativni uslovi pod kojima bi akcije mogle da se sprovedu. Javnosti i međunarodnoj zajednici ostaje neizvesnost da li će pritisak prerasti u konkretne udare ili će ostati u domenu pojačanih patrola i tajnih operacija usmerenih protiv krijumčarskih mreža.
ZAŠTO JE IZVEŠTAJ VOLSTRIT ŽURNALA BITAN?
Signal iz establišmenta: Volstrit Žurnal je glasilo sa odličnim vezama u bezbednosnim i poslovnim krugovima Vašingtona. Kada oni objave da su mete „već identifikovane“, to često znači da u administraciji zaista postoji realna operativna razrada (ne nužno i politička odluka).
Takođe tu je i nezaostavni „test balon” kada god se radi o osetljivim potezima: Ovako formulisane priče često služe kao ispitivanje reakcija saveznika, Kongresa i tržišta pre formalne odluke.
Ne smem zaboraviti i usklađenost narativa: Mardokov (vlasnik) medijski ekosistem je tradicionalno bliži republikanskom bezbednosnom stavu, ali ne nužno i Trampovom. Ako Volstrit Žurnal plasira ovakav okvir, to može nagoveštavati teži pristup prema Maduru kao politički održivu opciju unutar partije.
Tehnički i pravni detalji su verovatno najmanje bitna tačka: Fokus na lukama, pomorskim bazama i aerodromima kao „narko-logistici“ postavlja pravno-političko opravdanje za precizne udare, što služi za domaću i međunarodnu legitimaciju moguće agresije.
